ബജറ്റ് ഉത്പാദനപരമെന്നും മൂലധന ചെലവില് തുടര്ച്ചയുണ്ടെന്നും ദീര്ഘകാല വളര്ച്ചാനിരക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഗോള്ഡ്മാന് സാക്സ് റിപ്പോര്ട്ട്
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലും കുറവുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ബജറ്റ് കാണിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
By ANI
Published : February 2, 2026 at 2:10 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റില് മൂലധന ചെലവിൽ തുടർച്ചയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കന് ബാങ്കിങ് സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലും കുറവുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ബജറ്റ് കാണിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Also Read: പെണ്കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സ്റ്റെം(STEM), അഞ്ച് സര്വകലാശാല ടൗണ്ഷിപ്പുകളും എല്ലാ ജില്ലകളിലും പെണ്കുട്ടികള്ക്കായി ഹോസ്റ്റലുകളും
ഇന്ത്യയുടെ ഇടക്കാല ദീര്ഘ വീക്ഷണം ഇപ്പോഴും ക്രിയാത്മകമായി തുടരുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പൊതു കടബാധ്യത താരതമ്യേന ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, പൊതു കടം കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ധനമന്ത്രി ബജറ്റില് വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൊതു കടം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതമായി 2031 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ 50% (+/- 1%) ആയി കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടിയും ധനമന്ത്രി ബജറ്റില് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. (2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 55.6% ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന്). ഇത് ഒരു പ്രധാന സൂചനയായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു" എന്ന് ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സാമ്പത്തിക ഏകീകരണ പാതയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 4.3% ആയികുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു, 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വളർച്ചയിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ ആകെ ആഘാതം 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൊതു മൂലധന ലക്ഷ്യം മൊത്ത ആഭ്യന്ത ഉത്പാദനത്തിന്റെ 3.1% ആയി നിലനിർത്തിയെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് വിഹിതം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാട്ടുന്നു. പ്രതിരോധം, റെയിൽവേ, റോഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ശക്തമായ വിഹിതം വകയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപം നിലനിർത്താനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമാണ് ബജറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.
"തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മക സൂചനയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും സമീപ വർഷങ്ങളിലേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ബജറ്റ് മൂലധനം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്," ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ച്സ് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. പ്രതിരോധ ചെലവുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മൂലധന ചെലവില് ഏകദേശം 17% വാർഷിക വളർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൂലധന ചെലവുകൾക്കായി 33% വാർഷിക വർദ്ധനവുണ്ട്. ഇത് നിക്ഷേപ വളർച്ചയുടെ ക്രിയാത്മക സൂചനയായി റിപ്പോർട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഏകീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അറ്റ വിപണി കടമെടുക്കൽ ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്നും എന്നാൽ നയപരമായ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും " വില്പ്പനയിൽ നിന്നുള്ള രൂപയുടെ പണലഭ്യത കുറയുന്നത് ഭാഗികമായി നികത്താൻ ആർബിഐ ഒരു വാങ്ങല്കാരനായി തുടരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഗോൾഡ്മാന് സാച്ചസ് വിശാലമായ നയ നിലപാട് ശരിവച്ചു.
ഇന്ത്യൻ നയരൂപകർത്താക്കൾ ഹ്രസ്വകാല വളർച്ചയെ പിന്തുടരുന്നതിനേക്കാൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പ്രതിരോധശേഷിക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, സുസ്ഥിരവും ഉയർന്നതുമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് പൊതുമേഖലാ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഊന്നൽ തുടരുന്നുവെന്നും ഗോൾഡ്മാന് സാച്ചസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഓഹരി വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബജറ്റിലെ മൃദുവായ സാമ്പത്തിക ഇടിവും സ്ഥിരമായ മൂലധന ചെലവും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നുവെന്നും, ദീർഘകാല അസ്ഥിരതകൾക്കിടയിലും വരുമാന വളർച്ച വീണ്ടെടുക്കൽ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രിയാത്മകമായ ഒരു വീക്ഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു.