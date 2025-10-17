ETV Bharat / bharat

വില ഉയരുന്നതോടെ സ്വര്‍ണ തട്ടിപ്പിലും വര്‍ധനവ്; കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇരട്ടി

ഉത്സവസീസണില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് വന്‍ ഡിമാന്‍റ്. വില കുതിക്കുന്നു. സ്വര്‍ണവില ഒറ്റക്കുതിപ്പില്‍ 97, 360 രൂപ കടന്നത്. ഗ്രാമിന് 305 രൂപയുമാണ് വര്‍ധിച്ചത്.

GOLD SMUGGLING GOLD PRICES IN INDIA FESTIVAL SEASON GOLD DEMAND GOLD PRICE HIKE
Golden Jewelers ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സ്വര്‍ണ വില അനുദിനം കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവന്‍ വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില കുതിച്ചു കയറാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ രാജ്യത്തെ കള്ളക്കടത്തും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദീപാവലി ഉത്സവ സീസണ്‍ കൂടി ആയതോടെയാണ് അനധികൃതമായി സ്വര്‍ണം കടത്തുന്നതിലും വലിയ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച മുതല്‍ കള്ളക്കടത്ത് വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചെന്നും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും മറ്റുമായി സ്വര്‍ണം കടത്താനുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങള്‍ തടഞ്ഞെന്നും കസ്റ്റംസും ഡയറക്‌ട്റേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്‍റലിജെന്‍സും വ്യക്തമാക്കി. സ്വര്‍ണവില ഒറ്റക്കുതിപ്പില്‍ 97, 360 രൂപ കടന്നത്. ഗ്രാമിനാകട്ടെ 305 രൂപയുമാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം വാങ്ങാന്‍ 12,170 രൂപ നല്‍കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും വില വര്‍ധനവ്. പവന്‍ വില ഒരു ലക്ഷത്തിലെത്താന്‍ ഇനി വെറും 2640 രൂപയുടെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളു. അടുത്തിടെയുണ്ടായ വില വര്‍ധനവ് കണക്കിലെടുത്താല്‍ പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിലെത്താന്‍ ഇനി വിദൂരമില്ലയെന്നതാണ്.

കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇറക്കുമതിത്തീരുവ കഴിഞ്ഞവർഷം 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6 ശതമാനമായി കുറച്ചത് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണം നികുതിവെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയിരുന്നപ്പോൾ 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ലാഭം കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇതോടെ 6 ലക്ഷം രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലകൾക്ക് ഇതു കനത്ത ആഘാതവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ വില കത്തിക്കയറിയതോടെ കള്ളക്കടത്തും പെരുകിയെന്നും തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഒരു കിലോയിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം 11.5 ലക്ഷം കടന്നെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

റെക്കോർഡ് വിലകൾ

വ്യാഴാഴ്‌ച ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ്ണ വില 10 ഗ്രാമിന് 1,28,395 രൂപ എന്ന പുതിയ റെക്കോർഡ് വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 67% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ തലങ്ങളിൽ, 6% ഇറക്കുമതി തീരുവയും 3% പ്രാദേശിക വിൽപ്പന നികുതിയും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ബാങ്കുകളും അംഗീകൃത ഇറക്കുമതിക്കാരും വിപണി ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. നിരവധി ജ്വല്ലറികൾ വിതരണക്ഷാമവും പ്രീമിയം വർദ്ധനവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഡീലർമാർ ഔദ്യോഗിക ആഭ്യന്തര വിലയേക്കാൾ ഔൺസിന് $25 വരെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നു - ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിതെന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു.

ജാഗ്രതയിൽ

വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ വഴിയുള്ള കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ വർധനവുണ്ടായതായി കസ്റ്റംസ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്‌ചകളായി നിരവധി സ്വര്‍ണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

2024–25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഏജൻസികൾ 3,005 കള്ളക്കടത്ത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 2.6 മെട്രിക് ടൺ സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള തിരക്ക് എന്തുകൊണ്ട്?

ഈ മാസം അവസാനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദീപാവലി സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ശുഭകരമായ അവസരങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു - പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയിൽ സമ്പത്തിന്‍റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി ഇവയെ കണക്കാകുന്നുണ്ട്. വിവാഹ സീസണിനൊപ്പം, വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സ്വർണ്ണ വാങ്ങൽ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ.

സീസണൽ തിരക്കും, ആഗോള വിലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടവും, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിപണിയെ വീണ്ടും അനൗദ്യോഗിക നിക്ഷേപത്തിന് പ്രാപ്‌തമാക്കുകയാണെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

Also Read: ഒരേ ദിവസം തന്നെ പല തവണ വിലകൂടുന്ന സ്വര്‍ണം; ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്

TAGGED:

GOLD SMUGGLING
GOLD PRICES IN INDIA
FESTIVAL SEASON GOLD DEMAND
GOLD PRICE HIKE
GOLD SMUGGLING IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.