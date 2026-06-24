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'തായ്‌മാമൻ തങ്ക മോതിരം തിട്ടം'; സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ മോതിരം സമ്മാനം

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ നവജാത ശിശുവിനും ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ അതായത് 13,600 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സ്വർണ മോതിരം ലഭിക്കും.

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Representational image (Getty image)
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By PTI

Published : June 24, 2026 at 4:33 PM IST

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ചെന്നൈ: നവജാത ശിശുക്കൾക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ മോതിരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ. തായ്‌മാമൻ തങ്ക മോതിരം തിട്ടം (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 15ന് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ നവജാത ശിശുവിനും ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ അതായത് 13,600 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സ്വർണ മോതിരം ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവ് ആഘോഷമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. സംസ്‌ക്കാരവും ആചാരത്തിന് ഒപ്പം ഒരു സ്വർണ മോതിരവും സമ്മാനമായി നൽകുന്നുവെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 7.8 ലക്ഷം പ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ (NFHS-6) പ്രകാരം 99.9 ശതമാനം പേരും ആശുപത്രികളിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏകദേശം 4.2 ലക്ഷം പ്രസവങ്ങൾ (53 ശതമാനം) സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ്. അതേസമയം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു പ്രസവത്തിന് ശരാശരി വരുന്നത് 63,473 രൂപയാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വെറും 1,364 രൂപയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഏപ്രിൽ 23 ന് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും അമ്മാവൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സ്വർണ മോതിരം സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതോടെ അധികാരത്തിൽ കയറിയ ശേഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു സുവർണ പദ്ധതിയായി ഇതും ഉൾപ്പെടും. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന നവജാതശിശുക്കൾക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും പ്രാധാന്യവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അടയാളമായി രു ഗ്രാം സ്വർണ മോതിരം നൽകുമെന്ന് ജൂൺ 23ന് പുറത്തിറക്കിയ ജിഒയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിനായി പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 755.83 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി എൻ അണ്ണാദുരൈയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 15 ന് വിജയ് ഔദ്യോഗികമായി പദ്ധതി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വിജയുടെ ജന്മദിനമായ ജൂൺ 22 മുതൽ ഇത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സ്വർണം ആഴത്തിലുള്ള സംസ്‌ക്കാരത്തെയും ബന്ധങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു നവജാതശിശുവിന് സ്വർണം സമ്മാനിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവിനെ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുപോലെ അമ്മയുടെ സ്‌നേഹത്തെയും സഹനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ഈ സംരംഭം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ജിഒയിൽ പറയുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

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TAGGED:

TAMIL NADU GOV
GOLD RING SCHEME
നവജാതശിശു സ്വർണ മോതിരം പദ്ധതി
TN GOVERNMENT HOSPITALS
GOLD RING SCHEME FOR NEWBORNS

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