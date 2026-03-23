സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വിപണിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു
വെള്ളി വില ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപരത്തിൽ ഒൻപത് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് കിലോക്ക് 2.06 ലക്ഷം രൂപയായി. അതേസമയം സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 8,089 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 1.36 ലക്ഷം രൂപയായി.
Published : March 23, 2026 at 5:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യമാണ് സ്വർണ, വെള്ളി വിലകളിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കാൻ കാരണം. വെള്ളി വില ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരത്തിൽ ഒൻപത് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് കിലോയ്ക്ക് 2.06 ലക്ഷം രൂപയായി. അതേസമയം, സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 8,089 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 1.36 ലക്ഷം രൂപയായി.
മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മെയ് മാസത്തിൽ നൽകേണ്ട വെള്ളി വില കിലോഗ്രാമിന് 20,409 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 2,06,363 രൂപയിലെത്തി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങളും ലോഹങ്ങളുടെ വിലയെ സ്വാധീനിച്ചതിനാലാണ് വെള്ളി, സ്വർണ്ണ വിലകളിൽ കുത്തനെ ഇടിവ് വരാൻ കാരണമെന്ന് ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കമ്മോഡിറ്റി റിസർച്ച് മേധാവി ഹരീഷ് വി. പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്വർണ്ണവില 8.82 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 10 ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 1.44 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം വെള്ളി വില ഔൺസിന് 3.2 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 65.1 ഡോളറിലെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് 4,500 ഡോളറിൽ താഴെയായിരുന്നു വില.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകൾക്കും നിരക്ക് വർദ്ധനവിനും കാരണമായതിനാൽ, തുടർച്ചയായ നാലാം ആഴ്ചയും സ്വർണ്ണവില ഇടിവ് തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചോയ്സ് ബ്രോക്കിങ്ങിലെ കമ്മോഡിറ്റി & കറൻസി അനലിസ്റ്റ് ആമിർ മക്ഡ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ മെയ് മാസത്തെ കരാറിലെ കോമെക്സിലെ വെള്ളി ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഔൺസിന് 9.34 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 63.15 ഡോളറിലെത്തി. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കരാറിലെ സ്വർണ്ണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഔൺസിന് 4.42 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 4,372.5 ഡോളറിലെത്തി.
പണപ്പെരുപ്പ ഭീതി രൂക്ഷമായതോടെ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 4,400 ഡോളറിൽ താഴെയായി. അതേസമയം, യുദ്ധത്തിന്റെ ആഘാതം നികത്താൻ സ്വർണ്ണ വിൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വഴികളിലൂടെ പണലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിപണികൾ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും സീനിയർ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ജിഗർ ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.
എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നത് പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ത്രിവേദി പറഞ്ഞു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വർദ്ധനവും ഇറക്കുമതി ചെലവിലെ വർദ്ധനവും ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര കമ്മി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആഭ്യന്തര പണപ്പെരുപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആമിർ മക്ഡ പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ സ്വർണ്ണവില പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിലും താഴെയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിപണി നിരക്കിനൊപ്പം മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയരും. ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
Also Read: സ്വര്ണത്തിന് നാലായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ ഇടിവ്; ഈ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിന്ന്, വിലയിടിവിന് കാരണങ്ങളിവ