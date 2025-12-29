തോക്കുമായി പാഞ്ഞെത്തി; ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ജ്വല്ലറിയില് പട്ടാപ്പകല് വന് കവര്ച്ച
കർണാടകയിലെ ജ്വല്ലറിയില് കവര്ച്ച. 10 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങള് കവര്ന്നു. സംഭവം പട്ടാപ്പകല് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
Published : December 29, 2025 at 8:27 PM IST
ബെംഗളൂരു: നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പകൽ കൊള്ള. 10 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 7 കിലോ സ്വർണവും വജ്രാഭരണങ്ങളും കവര്ന്നു. കർണാടക, ഹുൻസൂരിന് അടുത്ത 'സ്കൈ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്' ജ്വല്ലറിയിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്.
കവർച്ചയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ തോക്കുകളുമായെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം ജീവനക്കാരെ ഭീഷണപ്പെടുത്തി ആഭരണങ്ങള് കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നു. ഹുൻസൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരാൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി കടയിലെ ജീവനക്കാരോട് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഒരാൾ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ കൂട്ടാളികൾക്ക് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. കടയിലെ ജീവനക്കാരനെ വലിച്ചിഴച്ച് തോക്കിൻ മുനയിൽ നിർത്തി മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും കാണാം.
Crores Looted In 5 Mins: #Karnataka Gold Robbery CCTV Footage Shows How Daylight Heist Was Carried Out#KarnatakaGoldHeist #HunsurRobbery #Mysuru #DaylightHeist #CCTVFootage pic.twitter.com/JJP8TeKMXf— ETV Bharat (@ETVBharatEng) December 29, 2025
ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന് ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ നിറച്ച ശേഷം, ഒരു വലിയ ടോട്ട് ബാഗ് പുറത്തെടുത്ത് കടയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ കൂട്ടാളികൾക്ക് നിർദേശം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഷോറൂമിൽ നിന്ന് 10 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 7 കിലോ സ്വർണവും വജ്രാഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ജീവനക്കാരിൽ ഒരാൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിനോട് പറഞ്ഞു. പകൽ കൊള്ളയുടെ ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങളും ജീവനക്കാരൻ വിവരിച്ചു.
അക്രമികൾ തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതായി കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ രാജു പറഞ്ഞു. ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത്, ചില ജീവനക്കാർ പതിവുപോലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു."ഞങ്ങൾ നാലുപേർ ആദ്യം പോയി തിരിച്ചുവന്നു. മാനേജരും മറ്റുള്ളവരും പിന്നീട് പുറത്തുപോയി. അവർ പോയ സമയത്താണ് കവർച്ച നടന്നത്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവർച്ച വിവരിച്ച് ജീവനക്കാർ
കവർച്ചക്കാർ ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്, "അവർ അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ, ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, 'ബൈഠോ, ബൈഠോ' (ഇരിക്കുക, ഇരിക്കുക) എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു, അവർ എന്നെ ആക്രമിക്കാനും തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളും കുട്ടികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ എതിർത്തില്ല" രാജു പറഞ്ഞു.
"അവർ ഞങ്ങളെ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭയമില്ലാതെ കവർച്ച നടത്തി. തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനക്കാരിൽ ഒരാളോട് ആഭരണങ്ങൾ ബാഗുകളിൽ നിറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കവർച്ചയെക്കുറിച്ച് സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ മാനേജർ ഷോറൂമിലേക്ക് തിരികെ ഓടിയെത്തിയതായും മാനേജർ തിരിച്ച് എത്തുന്നത് വരെ, കൊള്ള സംഘം ആഭരണങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"കൊള്ളക്കാർ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ മാനേജർ മുൻവാതിൽ പൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, കവർച്ചക്കാർ വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്ന് മാനേജർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. വെടിയുതിർത്ത ശേഷം, അവർ ഉടൻ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് നിർത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു" ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.
പല ഉപഭോക്താക്കളും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. മാനേജർ കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, കൊള്ളക്കാർ മുഴുവൻ സ്റ്റോക്കും കൊള്ളയടിക്കുമായിരുന്നു രാജു പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എൻ വിഷ്ണുവർധന, ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ എംബി ബോറലിനാഗയ്യ, വിരലടയാള വിദഗ്ദർ എന്നിവർ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.
ഐഎഎൻഎസ് പുറത്ത് വിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രതികളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മൈസൂരു ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി എച്ച്സി മഹാദേവപ്പ പറഞ്ഞു. "തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർധിച്ചുവെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. "കേസിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എനിക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ഇനി മരുന്നുകള്ക്ക് ഗുണനിലവാരമേറും; രാജ്യത്ത് 108 ലാബുകള്ക്ക് അംഗീകാരം