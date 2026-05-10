'അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കും'; സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം അശോക് ഖരാട്ട് കേസിൽ എസ്‌ഐടിക്ക് മുന്നിൽ രൂപാലി ചകങ്കർ

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായ അശോക് ഖരാട്ടുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി എൻസിപി നേതാവ് രൂപാലി ചകങ്കർ.

By PTI

Published : May 10, 2026 at 5:43 PM IST

മുംബൈ: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം അശോക് ഖരാട്ടുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എസ്‌ഐടിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി എൻസിപി നേതാവ് രൂപാലി ചകങ്കർ. ഞായറാഴ്‌ചയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായത്. അശോക് ഖരട്ടുമായുള്ള ബന്ധത്തെ തുടർന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ നിരവധി സ്ഥാനത്തു നിന്നു രാജിവച്ച രൂപാലി ചകങ്കർ, അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

"പൊലീസ് ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകും. അശോക് ഖരാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്," അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 2026 മാർച്ച് 28-ഓടെ എൻസിപി സംസ്ഥാന വനിതാ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നും അതിനുമുമ്പ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നും രാജിവച്ചു.

താൻ ഒരു സ്ത്രീയായതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നെന്നും അശോക് ഖരാട്ടുമായി ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങളില്ലെന്നും ആത്മീയമായ ബന്ധം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അവർ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, ജയിലിൽ അശോക് ഖരാട്ടിൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകാമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നാന പട്ടോലെ അവകാശപ്പെട്ടു.

"സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ നാല് മന്ത്രിമാർക്ക് ഖരാട്ടുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അവരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന് കത്തെഴുതും" എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പട്ടോലിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി നേതാവും റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രശേഖർ ബവൻകുലെ, അപൂർണമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുപകരം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികരിച്ചു.

അശോക് ഖരാട്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ സുരക്ഷിതനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. അശോക് ഖരാട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി നേതാക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അറസ്റ്റിലായതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവവും മുൻ മെർച്ചൻ്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് അറസ്റ്റിലായ അശോക് ഖാരാട്ട്. ശ്രീ ശിവനിക സൻസ്ഥാൻ ട്രസ്റ്റ് വഴിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് നൽകി സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുക, വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ആരോപണങ്ങളിലെ പ്രതിയാണ്. 150-ലധികം സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്തതായി എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണകക്ഷിയിലെ ചില പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി അശോക് ഖരാട്ടിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാർച്ച് 18, 2026-നാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

