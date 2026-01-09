ബ്ലഡ് ബാങ്കില് നിറച്ചത് ആടിന്റെ രക്തം; ലാബ് പ്രവര്ത്തനം ലൈസന്സില്ലാതെ, ജീവനക്കാരനെതിരെ കേസ്
ഹൈദരാബാദിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കില് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് പകരം ആടിന്റെ രക്തം. ബ്ലഡ് ബാഗുകളില് നിറച്ച 1000 ലിറ്റര് രക്തമാണ് പിടികൂടിയത്. ലാബിന് ലൈസന്സില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം.
Published : January 9, 2026 at 4:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കില് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് പകരം ആടിന്റെ രക്തം സൂക്ഷിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. കാച്ചിഗുഡയിലെ സിഎംകെ ലാബിലെ ബ്ലഡ് ബാഗുകളില് നിറച്ച നിലയിലാണ് ആടിന്റെ രക്തം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില് ഒരാള്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
തെലങ്കാന സ്വദേശിയും ലാബിലെ ജീവനക്കാരനുമായ നികേഷിനെതിരെയാണ് കേസ്. കേസെടുത്തതോടെ ഒളിവില് പോയ പ്രതിക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി. ഇന്നലെ (ജനുവരി 08) രാവിലെയാണ് ലാബില് നിന്നും ആടിന്റെ രക്തം കണ്ടെത്തിയത്. ഡിസിഎ (ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് 1000 ലിറ്ററോളം രക്തം പിടികൂടിയത്.
മെഡിക്കല് അനുബന്ധ പരീക്ഷണ ആവശ്യങ്ങളെന്ന വ്യാജേനയാണ് ആടിന്റെ രക്തം ലാബില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരത്തില് ലാബില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം. ബ്ലഡ് ബാഗുകളില് സൂക്ഷിച്ച രക്തം ഹരിയാനയിലെ പാലി മെഡിഷർ കമ്പനിയിലേക്ക് അയച്ചതായും സംശയമുണ്ട്.
ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളില് ഇത്തരത്തില് മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ശേഖരിക്കുന്നതിന് അനുമതിയില്ല. രക്തം ശേഖരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കില് പോലും അതിന് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം നിയമങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത്രയും വലിയ അളവില് രക്തം ശേഖരിക്കുന്നതും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതും എന്തിനാണ് എന്നതിലാണ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത്.
'ലാബിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കില് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് പകരം ആടിന്റെ രക്തം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ആശങ്കാജനകമെന്ന്' ഡ്രഗ് കണ്ട്രോള് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. 'ഓട്ടോക്ലേവ് മെഷീനും ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റും റെയ്ഡില് പിടിച്ചെടുത്തതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റ്
അണുവിമുക്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് രക്തം മാറ്റാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റ്. ഇത് ലാബില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയതില് രക്തം മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യ വര്ധക ഉത്പന്നങ്ങളില് ഇത്തരം രക്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം.
ലാബിന് ലൈസന്സ് ഇല്ല: ബ്ലഡ് ബാഗുകളില് രക്തം സംഭരിക്കുന്നതിനും ഓട്ടോക്ലേവ് മെഷീൻ ക്ലേവ് മെഷീന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ലൈസന്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാല് ലാബിന് ഇവ രണ്ടും ഇല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. നിലവില് ജീവനക്കാരനെതിരെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 18 (സി) പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
