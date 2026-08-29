ഗോവയില് കാസിനോ ഡയറക്ടറെ വെടിവച്ച് അജ്ഞാതർ; തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ച് ഗോവ പൊലീസ്
കാസിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ വെടിവച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് അജ്ഞാതരെ കണ്ടെത്താൻ ഗോവ പൊലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : August 29, 2026 at 5:53 PM IST
പനാജി: കാസിനോ ഡയറക്ടറെ വെടിവച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അജ്ഞാതരെ പിടികൂടാൻ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ച് ഗോവ പൊലീസ്. ഗോവയിലെ പോർവോറിമിലെ ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് ഒരു കാസിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ വെടിവച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് അജ്ഞാതരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
രാത്രി 8.45 ഓടെ പോർവോറിമിലെ മജസ്റ്റിക് പ്രൈഡ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ് നായക്കിനു നേരെ രണ്ട് പേർ മൂന്ന് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതായി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (വടക്കൻ ഗോവ) ഹരിശ്ചന്ദ്ര മദ്കൈക്കർ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ കാറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന നായക്ക്, അംഗരക്ഷകർക്കൊപ്പം പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
Two unidentified men allegedly opened fire at Srinivas Nayak, Director of Majestic Pride Hotels and Resorts Private Limited, outside the group’s resort in Porvorim, Goa, on Friday night. Nayak escaped unhurt in the incident.— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) August 29, 2026
The attack took place around 8.45 pm when Nayak was… pic.twitter.com/SHhPn48tF1
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ഹോട്ടലിൻ്റെ ഗേറ്റിന് സമീപം രണ്ട് പേർ കാത്തുനിന്ന ശേഷം നായക്കിൻ്റെ കാറിന് നേരെ മൂന്ന് റൗണ്ട് വെടിയുതിർക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നായക്ക് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചു വെടിയുതിർത്തതോടെ അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും പിടികൂടാൻ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി മദ്കൈക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തനിക്ക് പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്നും നായക്ക് പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ രാത്രി പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പുറത്ത് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികൾക്ക് നേരം തിരിച്ചു വെടിയുതിർത്തതിനാൽ ഡയറക്ടർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ആദ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാവന്ത് പറഞ്ഞു.
"പൊലീസ് വിപുലമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല," അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു, ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
VIDEO | Panaji, Goa: On the firing incident targeting casino group director Srinivas Nayak, Chief Minister Pramod Sawant says, " this is the first such incident of its kind in goa. no one will be spared. a detailed inquiry is being conducted into why and how the incident happened… pic.twitter.com/KBYwSNKONX— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2026
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. "പോർവോറിം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വെറും മീറ്ററുകൾ അകലെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം കുറ്റവാളികൾക്ക് വെടിയുതിർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഗോവയിലെ സാധാരണക്കാർ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരാണ്?" ഗോവ കോൺഗ്രസ് മേധാവി ഗിരീഷ് ചോദങ്കർ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചു. "ഇന്ന്, ബിജെപിയുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ പോലും സുരക്ഷിതരല്ല. ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
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