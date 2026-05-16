ഗോവയിൽ വൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം; ഓൾഡ് ഗോവയും സെൻ്റ് ക്രൂസും ഇനി നിർമ്മാണ നിരോധിത മേഖല

ഓൾഡ് ഗോവയുടെയും സെൻ്റ് ക്രൂസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും 4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇനി മുതൽ 'നോ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സോൺ' ആയി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി വിശ്വജിത് റാണെ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 4:13 PM IST

പനാജി: പൈതൃക നഗരമായ ഓൾഡ് ഗോവയുടെയും സെൻ്റ് ക്രൂസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ നിർണായക തീരുമാനവുമായി ഗോവ സർക്കാർ. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ 4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഭൂമി ഇനി മുതൽ 'നോ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് സോൺ' (നിർമ്മാണ നിരോധിത മേഖല) ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരുവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വികസനങ്ങളോ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തോട്ടങ്ങൾ, ഉപ്പളങ്ങൾ, കണ്ടൽക്കാടുകളുമടങ്ങുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം സെക്ഷന്‍ 39(A) ടൗണ്‍ ആൻ്റ് പ്ലാനിങ് ആക്‌ട് പ്രകാരമാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി വിശ്വജിത് റാണെ ശനിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

ഓള്‍ഡ് ഗോവക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മൊത്തം 1.02 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററുള്ള ഭൂമിയിലെ തോട്ടങ്ങളും ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്കുമടങ്ങുന്ന പ്രദേശത്തെ നിർമ്മാണ നിരോധിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ടൗണ്‍ ആൻ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം വ്യാഴാഴ്‌ച വന്നിരുന്നു.

"യുനെസ്‌കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ഓൾഡ് ഗോവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള 1.02 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഭൂമിയാണ് നിർമ്മാണ നിരോധിത മേഖലയാക്കിയത്. തോട്ടങ്ങളും പുരാവസ്‌തു പാർക്കും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പ്രദേശം. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്തെ പ്രശസ്‌തമായ പള്ളികളും കൊളോണിയൽ നിർമ്മിതികളും നിലകൊള്ളുന്ന പഴയ കൊളോണിയൽ തലസ്ഥാനമാണ് ഓൾഡ് ഗോവ" വ്യാഴാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറയുന്നു.

തീരദേശ സംസ്ഥാനമായ ഗോവയുടെ കൊളോണിയൽ തലസ്ഥാനമാണ് ഓള്‍ഡ് ഗോവ. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പള്ളികളും, കൊളോണിയൽ പോർച്ചുഗീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഘടനകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സ്ഥലം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ സ്ഥലമാണ്. വടക്കൻ ഗോവയിലെ സെൻ്റ് ക്രൂസ് ഗ്രാമത്തിലെ ഉപ്പളങ്ങൾ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ, മറ്റ് പരിസ്ഥിതി ലോല സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 3.37 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്‌തൃതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും വികസനരഹിത മേഖലകൾ ആയി ടിസിപി ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

തീരുമാനം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനെന്ന് ഗോവ സർക്കാർ

സമ്പന്നമായ ഉപ്പളങ്ങളും നെൽവയലുകളുമുള്ള സെൻ്റ് ക്രൂസ് ഗ്രാമം ജനവാസ മേഖലകളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് റാണെ പറഞ്ഞു. കൃഷിഭൂമി സംരക്ഷിക്കുക, സ്ഥലങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുക, ഭാവിയില്‍ ഗോവയുടെ പച്ചപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും, ഗോവയിലെ പ്രധാന നദികളായ മണ്ഡോവി, സുവാരി തീരത്തുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ തീരുമാനം അനിവാര്യമാണെന്നും വിശ്വജിത് റാണെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഗോവയിൽ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുന്നുകൾ വെട്ടി നിരപ്പാക്കുന്നത് തടയുവാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഗോവ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. വികസന നിരോധന മേഖലയില്‍ നെൽ പാടങ്ങൾക്കായി ഭൂമി ഒഴിച്ചിടാന്‍ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോവയിൽ വൻതോതിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുന്നുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കൽ, പരിസ്ഥിതി നാശം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

