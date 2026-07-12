ലോകത്തിലെ മികച്ച നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കോപ്പൻഹേഗൻ മുൻപന്തിയിൽ; ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങള് പിന്നിലാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ആഗോള ജീവിതനിലവാര സൂചിക 2026ൽ ലോകത്തെ മികച്ച 100 നഗരങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ.
Published : July 12, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 8:56 PM IST
രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയും വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 'സ്മാർട്ട് സേഫ് സിറ്റി' പോലുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ആരംഭം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്, ലഖ്നൗ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും 173 നഗരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (EIU) തയ്യാറാക്കിയ ഗ്ലോബൽ ലിവബിലിറ്റി ഇൻഡക്സ് 2026 ൽ ലോകത്തെ മികച്ച 100 നഗരങ്ങളിൽ ഈ നഗരങ്ങൾക്ക് ഇടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
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സ്ഥിരത, സുരക്ഷ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സംസ്കാരം, പരിസ്ഥിതി, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരം ഡെൻമാർക്കിലെ കോപ്പൻഹേഗനാണ്, ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
ന്യൂഡൽഹി 120-ാം സ്ഥാനത്തും മുംബൈ 121-ാം സ്ഥാനത്തും ചെന്നൈ 123-ാം സ്ഥാനത്തും ബെംഗളൂരു 127-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. പട്ടികയിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആഗോളതലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക നഗരങ്ങളും ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടി. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും സിഡ്നി നാലാം സ്ഥാനത്തും അഡലെയ്ഡ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തും. അതുപോലെ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിച്ച് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ജനീവ ആറാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു.
രണ്ട് ജാപ്പനീസ് നഗരങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി: ഒസാക്ക ഏഴാം സ്ഥാനത്തും ടോക്കിയോ പത്താം സ്ഥാനത്തും. പത്ത് ചൈനീസ് നഗരങ്ങൾ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ റിപ്പോർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതേസമയം ഏഷ്യൻ നഗരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു.
ഈ നഗരങ്ങളെ മികച്ചതാക്കുന്നത് എന്ത്?
വിശാലമായ താമസ സൗകര്യവും ചികിത്സാ ലഭ്യതയുമാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ, വിയന്ന, മെൽബൺ, സിഡ്നി, സൂറിച്ച്, ജനീവ, ഒസാക്ക, അഡലെയ്ഡ, വാൻകൂവർ, ടോക്കിയോ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടാൻ കാരണമായത്.
ഈ നഗരങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് ശക്തമായ സുരക്ഷയും ചികിത്സാ സഹായവും ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരമാണ് ഈ നഗരങ്ങളുടെ ഉയർന്ന റാങ്കിംഗിന് കാരണം.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയും മുംബൈയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു:
ന്യൂഡൽഹിയും മുംബൈയും ആദ്യ 100 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയില്ലെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 66.7 മാർക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ 58.9 മാർക്കും സ്ഥിരത, സമാധാനം, സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ 50 മാർക്കുമാണ് ന്യൂഡൽഹി നേടിയത്. അതുപോലെ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ 41.7, സംസ്കാരത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലും 35.4 എന്നിങ്ങനെയാണ് മുംബൈ നേടിയത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ 58.3, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ 51.8, സ്ഥിരതയിൽ 60, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ 41.7, സംസ്കാരത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലും 33.3 എന്നിങ്ങനെയാണ് മുംബൈ നേടിയത്.
ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യക്കുറവ് പുരോഗതിയുടെ തിളക്കം കുറക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ ജന സംഖ്യയും വരുമാനവും വർധിച്ചെങ്കിലും റോഡുകൾ, വെള്ളം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
നിരന്തരമായ വായു മലിനീകരണവും ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഈ നഗരങ്ങളിൽ കാര്യമായ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് മാന്യമായ താമസസ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാമാണ് നഗരത്തെ പിന്നോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത്.
ഡമാസ്കസ്, സിറിയ, ട്രിപ്പോളി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ വാസയോഗ്യമല്ലാതാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?:
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഡമാസ്കസ്, സിറിയ, ട്രിപ്പോളി തുടങ്ങിയ നിരവധി നഗരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. യുദ്ധം കാരണം ഡമാസ്കസ് തകർന്നു, ട്രിപ്പോളിയിൽ ക്രമസമാധാനം മോശമാണ് അവിടത്തെ ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ല.
തിരക്കും മലിനീകരണവും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ധാക്കയിലും മോശം സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കറാച്ചിയിൽ വലിയ വൈദ്യുതി, ജല പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. അൾജിയേഴ്സിൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ്. ലാഗോസിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. കലാപങ്ങൾ കാരണം പോർട്ട് മോറെസ്ബി സുരക്ഷിതമല്ല. റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം കാരണം കൈവിൻ്റെ അവസ്ഥ വഷളായി. ഹരാരെയിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനം മോശമാണ്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഏറെയാണ്.
എന്താണ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (EIU)?
ബ്രിട്ടീഷ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ (EIU) ഗവേഷണ വിശകലന വിഭാഗമാണ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (EIU). ഇത് ആഗോള ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ്, പ്രവചനം, ഗവേഷണം, ഉപദേശക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാപിതമായത്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന 750ലധികം വിധഗ്ധർ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ, നയ, സാമ്പത്തിക പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇഐയു തയ്യാറാക്കുന്ന ആഗോള ജീവിതക്ഷമത സൂചികയും ജനാധിപത്യ സൂചികയും അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
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