ETV Bharat / bharat

വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ വരേണ്ട! പഠനകാലയളവിൽ വിവാഹ നിരോധനനവുമായി നഴ്‌സിങ് കോളജ്

ബിഹാറിലെ ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ ഹതുവയിലുള്ള ജിഎൻഎം നേഴ്‌സിങ്ങ് കോളജിലാണ് വിവാഹം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൽ ഒപ്പുവയ്‌പ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയുന്നു.

MARRIAGE BANNED COLLEGE IN BIHAR G N M COLLEGE BIHAR G N M STUDENTS MARRIAGE CONTROVERSY MARRIAGE BANNED ACADEMIC SESSION
nursing college order girl students can not marry during academic session
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 18, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ബിഹാറിലെ ഒരു കോളജില്‍ നിന്നു പുറത്തുവരുന്നത് ഒരു വിചിത്ര വാർത്തയാണ്. മൂന്ന് വർഷത്തെ ബിരുദ കോഴ്‌സിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു സർക്കാർ നഴ്‌സിങ് കോളജ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ ഹതുവയിലുള്ള ജിഎൻഎം നഴ്‌സിങ്ങ് കോളജിലാണ് വിവദമായ ഉത്തരവ്.

പ്രിൻസിപ്പാൾ മാൻസി സിങ്ങാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവരുടെ പഠനം റദ്ദാക്കുമെന്നാണ് നിർദേശം. ഈ നിർദേശം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നോട്ടിസും ഒട്ടിച്ചു. രാംദുലാരി കുൻവാർ സബ് ഡിവിഷണൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള നഴ്‌സിങ്ങ് കോളജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ മാൻസി സിങ്ങ് (ETV Bharat)

നോട്ടിസിൻ്റെ സാരാംശം

അക്കാദമിക് സെഷനിൽ വിവാഹം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ വിദ്യാർഥികളെയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർഥി വിവാഹിതയായാൽ, വിവരം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും അവരുടെ പ്രവേശനം ഉടനടി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് പൊലീസ്

തുടർന്ന് ഈ വിഷയം നാടാകെ ചർച്ചയാകുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആളിപ്പടരുകയും ചെയ്‌തതോടെ ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് പവൻ കുമാർ സിൻഹ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. സിവിൽ സർജൻ വിരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെയാണ് ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നഴ്‌സിങ്ങ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകുകയും വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുമുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്‌ചവരെ കോളജിന് സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മറുപടി തൃപ്‌തികരമല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് തല നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കോളജ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

വിവാഹ നിരോധനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം

അതേസമയം, അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ രംഗത്തെത്തി. നഴ്‌സിങ്ങ് കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്‌സിനിടെ വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൽ ഒപ്പുവയ്‌പ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ മാൻസി സിങ്ങ് പറയുന്നു. കോഴ്‌സ് കാലയളവിൽ വിവാഹം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇവിടെ നഴ്‌സിങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ രീതിയിലാണ്. വിദ്യാർഥികൾ കോളജിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് താമസിച്ച് പഠിച്ച് വരുന്നത്. കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അവർ വിവാഹിതരായാൽ അവരുടെ പഠനം തകരാറിലായേക്കാം. അതിനാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിയമം കോളജിൽ മുൻകൂട്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജിഎൻഎം നേഴ്‌സിങ് കോളജ് ഗോപാൽഗഞ്ച് (ETV Bharat)

അതേസമയം, നഴ്‌സിങ്ങ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസാണ്. കോഴ്‌സിന് ചേരുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 18 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരും. പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് നിയമപരമായി സാധുതയുള്ള കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം 18 വയസാണ് ആണ്.

Also Read: വൈറൽ താരത്തിൻ്റെ വിവാഹം: അറസ്‌റ്റ് പാടില്ലെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചെന്ന് കൊച്ചി പൊലീസ്

TAGGED:

MARRIAGE BANNED COLLEGE IN BIHAR
G N M COLLEGE BIHAR
G N M STUDENTS MARRIAGE CONTROVERSY
MARRIAGE BANNED ACADEMIC SESSION
MARRIAGE BANNED IN COLLEGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.