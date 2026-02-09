ഡൽഹിയിൽ പതിനാറ് വയസുകാരി മരിച്ച നിലയിൽ; മരണ കാരണം ആസിഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നത് എന്ന് ആരോപണം
പൊലീസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ നൽകിയ മൊഴികൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്, ഇത് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
ന്യൂ ഡൽഹി: ഡൽഹി ഗീത കോളനിക്ക് സമീപം പതിനാറ് വയസുകാരിയെ സംശയാസ്പദമായി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മരണത്തിന് പിന്നിൽ ലൈംഗികാതിക്രമവും നിർബന്ധിത ആസിഡ് കുടിപ്പിക്കലുമാണ് എന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരാഗമിക്കുകയാണ്.
പൊലീസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ നൽകിയ മൊഴികൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്, ഇത് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഗീത കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഉത്തർപ്രദേശിലെ റാംപൂരിൽ നിന്നുള്ള 22 വയസുള്ള യുവാവിനെ ജൂലൈ മൂന്നിന് വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു.
"പെണ്കുട്ടിയും കല്യാണം കഴിച്ച യുവാവും അകന്ന ബന്ധുക്കളാണ്. 2025 ഒക്ടോബർ 29 ന്, പെൺകുട്ടി ആസിഡ് കഴിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ ഗീത കോളനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മെഡിക്കോ-ലീഗൽ കേസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ മൗലാന ആസാദ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് പരാതി വന്നത്. എന്നാൽ ആക്രമണം നടന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല," പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ആ സമയത്ത്, ഭർത്താവുമായുള്ള വഴക്കിനുശേഷം താൻ സ്വയം ആസിഡ് കുടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയും അമ്മയും ഡോക്ടർമാരോടും പൊലീസിനോടും പറഞ്ഞിരുന്നുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. ജനുവരി 23 ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൻ്റെ മകളെ ഭർത്താവ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും നിർബന്ധിച്ച് ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് പുതിയ പരാതി നൽകി.
പെണ്കുട്ടിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, വെള്ളിയാഴ്ച പെൺകുട്ടിക്ക് കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും, ലോക് നായക് ജയ് പ്രകാശ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് (എൽഎൻജെപി) കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഡോക്ടർമാർ പെണ്കുട്ടി മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി.
പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത്, ജനുവരി 23 ന് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 65 (ബലാത്സംഗം), 351(2) (ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ), ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കൽ (പോക്സോ) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 6 എന്നിവ പ്രകാരം പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്കൽ പരിശോധനയുടെയും ശാസ്ത്രീയ വിശകലനത്തിൻ്റേയും ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം അന്തിമ അഭിപ്രായം നൽകുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതി നിലവിൽ ഒളിവിലാണെന്നും തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഷഹ്ദാര ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ഡിസിപി) പ്രശാന്ത് ഗൗതം പറഞ്ഞു “പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
