ൻ്റെ മോനേ! കർണാടകയിലെ 'ഭീമൻ ഞണ്ട്'; തൂക്കം നാല് കിലോയ്ക്ക് മേലെ
വാർത്ത അറിഞ്ഞതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കർഷകരും വലിയ കൗതുകത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ്. അന്തരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വൻ ഡിമാൻ്റുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പച്ചകാലൻ ഞണ്ട്.
Published : July 14, 2026 at 10:59 AM IST
കാർവാർ: വലയിൽ കുടുങ്ങിയത് വെറുമൊരു ഞണ്ടല്ല, നാലര കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു ഭീമൻ ഞണ്ട്! ഉത്തര കന്നഡയിലെ കുംത താലൂക്കിലുള്ള മാദനഗേരിയിലെ ഒരു ഫാമിലാണ് അപൂർവമായ ഈ കൂറ്റൻ ചെളി ഞണ്ടിനെ കണ്ടെത്തിയത്. കല്ലു ജെഞ്ചി എന്ന് പ്രാദേശികമായി വിളിക്കുന്ന ഈ ഭീമൻ ഞണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും ഇടയിൽ വലിയ കൗതുകവും ആഹ്ളാദവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അറബിക്കടലും നദികളും സംഗമിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന കല്ലു ജെഞ്ചി എന്ന ഈ പ്രത്യേക ഇനം ഞണ്ട് അതിൻ്റെ കൂറ്റൻ വലിപ്പം കൊണ്ടും മികച്ച ഗുണനിലവാരം കൊണ്ടും ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മാദനഗേരിയിലെ പ്രശസ്ത ഞണ്ട് കർഷകനായ ഭൈരവ നാഗപ്പ ഹരികന്ത്രയുടെ ഫാമിലാണ് അപൂർവമായ ഈ ഭീമൻ ഞണ്ടിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്രയും വലിയ ഞണ്ടിനെ ലഭിച്ചത് നാട്ടുകാരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇത്തരം ഞണ്ടുകൾക്ക് വലിയ ആവശ്യക്കാരുള്ളതിനാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വീണ്ടും വർധിക്കുകയാണ്.
ആഗോള വിപണിയിലെ പ്രിയം
കുംത താലൂക്കിലെ മാദനഗേരി, ബെലെകെരി, തദടി, ഹൊസ്മട്ട, അഘനാശിനി, ബാഡ, കഗല, കുംത, ഹൊന്നാവർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കടൽ-നദീ സംഗമ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഈ ഞണ്ടിന് ആഗോള വിപണിയിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെനിന്നും മംഗളൂരു, ചെന്നൈ വഴിയുള്ള വിമാന മാർഗം സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ ഞണ്ടുകളെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഞണ്ട് കൃഷിയിലും വിതരണ വ്യവസായത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മാദനഗേരിയിലെ സഹോദരങ്ങളായ ആനന്ദു ഹരികന്ത്ര, ഭൈരവ ഹരികന്ത്ര, മോഹൻ ഹരികന്ത്ര എന്നിവർ. ഗുണനിലവാരമുള്ള കല്ലു ജെഞ്ചികളിലൂടെ ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയുടെ പേര് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇവരാണ്.
കൊവിഡ് കാലത്ത് വിമാന ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചതോടെ ഞണ്ട് കയറ്റുമതി പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു. ഇത് കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിമാന സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലായതോടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഞണ്ട് കയറ്റുമതി വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വ്യവസായത്തിന് പുതിയ ജീവൻ നൽകിയതായി ഞണ്ട് കർഷകർ പറയുന്നു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ആശങ്കയും
വിപണി കരകയറുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി വ്യതിയാനങ്ങളും പ്രകൃതിദത്തമായ കാരണങ്ങളും വ്യാപാരികളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ഞണ്ട് വിതരണക്കാരനായ ഭൈരവ നാഗപ്പ ഹരികന്ത്രയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. പരിസ്ഥിതി വ്യതിയാനങ്ങൾ, പ്രകൃതിദത്തമായ കാരണങ്ങൾ, മറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ കാരണം കല്ലു ജെഞ്ചികളുടെ ലഭ്യത വർഷം തോറും കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉത്പാദനം കുറയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ കല്ലു ജെഞ്ചികളെ ഏജൻ്റുമാർ മുഖേന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം മികച്ച വില ലഭിച്ചെങ്കിലും ഞണ്ടുകളുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും കുറയുന്നത് ആശങ്കാജനകമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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