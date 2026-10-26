എസി മാറ്റിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ കാത്തിരുന്നത് വൻ ദുരന്തം; 17-ാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ഓടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ 17-ാം നിലയിലായിരുന്നു അൻഷുൽ ഗോയലും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്
Published : October 26, 2026 at 9:36 AM IST
ഗാസിയാബാദ്: അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വിൻഡോ എസി മാറ്റിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ 17-ാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ഗാസിയാബാദിലെ ആദിത്യ വേൾഡ് സിറ്റിയിലുള്ള സിറ്റി അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. അൻഷുൽ ഗോയലിൻ്റെ മകൻ തീർഥ് ഗോയൽ ആണ് മരിച്ചത്.
ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ഓടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ 17-ാം നിലയിലായിരുന്നു അൻഷുൽ ഗോയലും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. കേടായതിനെ തുടർന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഫ്ലാറ്റിലെ വിൻഡോ എസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഴിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ വലിയൊരു ദ്വാരം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈകിട്ട് ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കുട്ടി താഴേക്ക് വീണത് കണ്ടയുടൻ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഫ്ലാറ്റിലെ മറ്റ് താമസക്കാരും ചേർന്ന് കുട്ടിയെ ദേശീയപാത ഒൻപതിലുള്ള മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ഫ്ലാറ്റിലെ മറ്റ് താമസക്കാരെയും വലിയ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് എത്തിയ ബന്ധുക്കളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും കരച്ചിൽ കണ്ടുനിന്നവരിലും വലിയ നൊമ്പരമുണ്ടാക്കി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.35ഓടെയാണ് അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതെന്ന് എസിപി പ്രിയ ശ്രിപാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, മൃതദേഹം നിലവിൽ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും എസിപി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, ഫ്ലാറ്റിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. ഫ്ലാറ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയൽവാസികളിൽ നിന്നും മറ്റ് ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എസി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഭാഗം താൽക്കാലികമായെങ്കിലും അടച്ചുവെക്കാൻ കുടുംബം തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇത്തരം അശ്രദ്ധകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഫ്ലാറ്റ് നിർമാതാക്കളും റസിഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷനുകളും കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഫ്ലാറ്റിലെ മറ്റ് താമസക്കാരിൽ നിന്നും പൊലീസ് മൊഴിയെടുക്കും. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വലിയ മാനസികാഘാതത്തിലായതിനാൽ അവരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മാത്രമേ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഈ മാസം ആദ്യം ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ സെഞ്ചൂറിയൻ പാർക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ ഗാർഡൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ 21-ാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണ് 31കാരനാണ് അന്ന് മരിച്ചത്. ഭാര്യയുമായുള്ള വഴക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
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