പാക് ചാരക്കേസിൽ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; 3 പേർ കൂടി പിടിയിൽ, ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് 21 പേർ
തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ചോർത്തിയത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ഉൾപ്പെടെ സംഘത്തിൽ ചേർത്തു. കൈമാറുന്ന ഓരോ രഹസ്യവിവരത്തിനും പ്രതികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വീതം ലഭിച്ചു.
By PTI
Published : March 25, 2026 at 1:06 PM IST
ലഖ്നൗ: പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകുന്ന ചാരശൃംഖലയിലെ മൂന്ന് പേരെക്കൂടി ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് പിടികൂടി. ബിഹാർ സ്വദേശി ഷൂട്ടർ എന്ന സമീർ, ഷാംലി സ്വദേശി സമീർ, ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശി ശിവരാജ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ധവാൽ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി. ആറ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടെ 21 പേരെയാണ് ഇതുവരെ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയുള്ള ചാരവൃത്തി കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തന്ത്രപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി
മഥുര ഔറംഗാബാദ് നിവാസി മീരാ ഠാക്കൂര്, ബിഹാറിലെ മുസാഫർപൂർ സ്വദേശി നൗഷാദ് അലി, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സിസിടിവികൾ സ്ഥാപിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഡൽഹിയിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണ് ഇവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നിർണായക ദൃശ്യങ്ങൾ അയച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മാർച്ച് 14നാണ് ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് 14 പേരെ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം
സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നൗഷാദ്, മീര, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി, സാനെ ഇറാം എന്ന മെഹക്, സുഹേൽ മാലിക് എന്ന റോമിയോ, പ്രവീൺ, രാജ് വാൽമീകി, ശിവ വാൽമീകി, റിതിക് ഗാങ്വാർ, ഗണേഷ്, വിവേക്, ഗഗൻ കുമാർ പ്രജാപതി, ദുർഗേഷ് നിഷാദ് എന്നിവരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ചാരവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട സംഘം പാകിസ്ഥാനിലെ സർദാർ എന്ന സോറവർ സിങ് എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതെന്ന് അഡീഷണൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രാജ് കരൺ നയ്യാർ അറിയിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്
ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയാണ് സംഘം ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. സംശയം ഒഴിവാക്കാനായി വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ഹിന്ദു യുവാക്കളെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെയുമാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും സംഘത്തിൽ ചേർത്തിരുന്നത്. കേസിലെ പ്രതികളായ മീരയും സുഹേലും വർഷങ്ങളായി സുഹൃത്തുക്കളാണ്.
ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് സുഹേലിനെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും പിന്നീടാണ് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നതെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മീര വ്യക്തമാക്കി. 2025ൽ ആയുധക്കടത്ത് കുറ്റത്തിന് ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ മീരയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. താൻ മുംബൈ പൊലീസിൻ്റെ ഇൻഫോർമറാണെന്നും ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പണമെത്തി
നൗഷാദാണ് ചാരശൃംഖലയിലെ സുപ്രധാന കണ്ണി. നൽകുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങൾക്കും 5000 രൂപ വീതമാണ് പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ പഞ്ചാബ് വഴി കടയുടമകളുടെയും മണി ട്രാൻസ്ഫർ സെൻ്ററുകളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പണം എത്തിച്ചിരുന്നത്. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിശദമായി അന്വേഷിക്കും.
