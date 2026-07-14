ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 370 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു
കൃത്രിമബുദ്ധിയും ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താൽപ്പര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പുതിയ റിപ്പോർട്ട്
By PTI
Published : July 14, 2026 at 8:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 370 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. കൃത്രിമബുദ്ധിയും ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താൽപ്പര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
2026 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 1,24,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ പഠന-വിദേശ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള കൗൺസിലിംഗിൻ്റെയും അപേക്ഷാ ഡാറ്റയുടെയും വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിദേശ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലീപ് സ്കോളറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്.
ഔപചാരിക സർവകലാശാല പ്രവേശന സമർപ്പണങ്ങൾ, ഇൻബൗണ്ട് കോഴ്സ് അന്വേഷണങ്ങൾ, നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോഗ്രാമുകളെ പരാമർശിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സെഷനുകൾ, സർവകലാശാല ഓഫർ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫെഡറൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഏജൻസി, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ സാലറി ഇൻസൈറ്റ്സ്, ഗ്ലാസ്ഡോർ ജർമ്മനി, ബിഎഎംഎഫ്, ഡിഎഎഡി, ഡെസ്റ്റാറ്റിസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്വിതീയ ഡാറ്റയും റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനി ജർമ്മനിയെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൊതു സർവകലാശാലാ താങ്ങാനാവുന്ന വില, Iഎഐ, സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സ് ഡിമാൻഡ്, പഠനാനന്തര ജോലി ഓപ്ഷനുകൾ, വിസ, ഭാഷാ സന്നദ്ധത, പ്രൊജക്റ്റഡ് കരിയർ റിട്ടേണുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് അവർ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
2026 ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ എംഎസ്സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമുകളോടുള്ള താൽപര്യം 600 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. അതേസമയം ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകളോടുള്ള താൽപര്യം ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാ അപേക്ഷകളിലും 82 ശതമാനമായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള കോഴ്സ് ഇടപെടലുകളും വർഷം തോറും 72 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു.
ഇത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശാലമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാന പര്യവേക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതും പ്രോഗ്രാം നയിക്കുന്നതുമായ തീരുമാനമെടുക്കലിലേക്ക് മാറുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജർമ്മനി ഗണ്യമായ തൊഴിൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സമയത്താണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. 2026 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫെഡറൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഏജൻസി ഏകദേശം 6.3 ലക്ഷം ഒഴിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ഡിമാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പൊതു സർവകലാശാലകളുടെ താങ്ങാനാവുന്ന ഫീസ്, 18 മാസത്തെ പഠനാനന്തര തൊഴിലന്വേഷക വിസ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാത, വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ, പഠനത്തിൽ നിന്ന് ജോലിയിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ ജർമ്മനിയുടെ സ്ഥാനം ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
"ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ നിന്ന് ജോലിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ഇടനാഴിയായി ജർമ്മനി മാറുകയാണ്. കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജർമ്മനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതു മാത്രമല്ല, അവർ അത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണ്.
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"ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്ദ്യോഗാർത്ഥികൾ തൊഴിൽ വിപണികൾ, ഭാഷാ സന്നദ്ധത, വിസ പാതകൾ, ദീർഘകാല മൊബിലിറ്റി എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പഠന-വിദേശ വിപണി കൂടുതൽ വിവരമുള്ളതും ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായി മാറുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. "അപ്രതീക്ഷിതമായ താങ്ങാനാവുന്ന വില, നൈപുണ്യ ആവശ്യകത, കരിയർ ദൃശ്യത എന്നിവയുടെ മികച്ച മിശ്രിതം ജർമ്മനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു," ലീപ് സ്കോളറിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകനായ അർണവ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താൽപ്പര്യം 273 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഡാറ്റാ സയൻസ്, എഐ കോമ്പിനേഷനുകൾ 173 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, എംബിഎ താൽപ്പര്യം 13 ശതമാനം കുറഞ്ഞു, ഇത് സാങ്കേതികവും തൊഴിൽക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള കൂടുതൽ മുൻഗണന എടുത്തുക്കാണിക്കുന്നു.
ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതികൾ നിർദ്ദിഷ്ഠമായി തുടരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിച്ചു. എച്ച്1 (വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി) അപേക്ഷകരിൽ 12 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ഇത് ശക്തമായ പ്രോഗ്രാം ഫിറ്റ്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റെഷൻ, നേരത്തെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
ലീപ് എച്ച്1-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന 12 ചോദ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം മൊത്തം ചെലവ്, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ, ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് (അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ജർമ്മൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്) ആവശ്യകതകൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ട്യൂഷൻ ഇളവുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിസ അംഗീകാരം, പാർട്ട് ടൈം ജോലി, പൊതു, സ്വകാര്യ സർവകലാശാല മൂല്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു.
പൊതു സർവ്വകലാശാലകൾ സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്വകാര്യ സർവ്വകലാശാല ട്യൂഷൻ പ്രതിവർഷം 10,000 മുതൽ 20,000 യൂറോ വരെയാകാം. പൊതു സർവ്വകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിരുദാനന്തരം 1.5 മുതൽ 2.5 വർഷം വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ബ്രേക്ക്-ഈവൻ കാലയളവ് ലീപ് സ്കോളർ കണക്കാക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ കടവും പ്രാഥമിക നഗരങ്ങളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠത റോളുകൾക്ക് പ്രതിവർഷം ശരാശരി 53,000 യൂറോ എന്ന പ്രതീക്ഷിത ഫസ്റ്റ്-കോൺട്രാക്റ്റ് ശമ്പളവും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
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