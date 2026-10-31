പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് വിദേശ പൗരന്മാർ മരിച്ചു; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
കർണാടകയിലെ പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ ജർമൻ, സ്ലോവാക്യൻ പൗരന്മാർ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു.
Published : October 31, 2026 at 1:35 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് വിദേശ പൗരന്മാർ മരിച്ച നിലയിൽ. ജർമൻ പൗരൻ അലക്സാണ്ടർ മാക്സ് മിലിയൻ തീസ്(57), സ്ലോവാക്യൻ പൗരൻ ജുരാജ് ഹോർവാട്ട്(45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഹലാസുരുവിലുള്ള പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലായ കോണ്റാഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള നീന്തൽക്കുളത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11:30ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മരിച്ച ജർമൻ പൗരൻ അലക്സാണ്ടർ മാക്സ് മിലിയൻ തീസ് 'ലുഫ്താൻസ എയർലൈൻസി'ലെ ക്രൂ അംഗമായിരുന്നു. ടെക് ഭീമനായ ഐബിഎമ്മിൻ്റെ പ്രോജക്ട് മാനേജരാണ് ജുരാജ് ഹോർവാട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇരുവരും നീന്താൻ പോയപ്പോഴാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള നീന്തൽക്കുളത്തിൽ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇരുവരേയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 41 വയസുള്ള യുഎസ് പൗരൻ മാത്യു ഡെസാൻ്റിസിനും ഇന്ത്യക്കാരനായ പൂൾ അറ്റൻഡൻ്റ് രാഹുൽ തിവാരിക്കും (28) പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. "ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം, ഹലാസുരുവിലെ കോൺറാഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള നീന്തൽക്കുളത്തിൽ വെച്ച് ജർമൻ, സ്ലോവാക്യൻ പൗരന്മാരായ രണ്ട് വിദേശികൾ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു" ഈസ്റ്റ് ബെംഗളൂരു ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ഡിസിപി) വിക്രം അമാതെ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും ഡിസിപി അമാതെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ഹോട്ടൽ നീന്തൽക്കുളം "അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്" ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഹോട്ടൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഹിൽട്ടൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ 24 നിലകളുള്ള ഒരു ആഡംബര പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലാണ് കോൺറാഡ്. ഒരു സാധാരണ മുറിക്ക് ഒരു രാത്രി കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപ താമസ വാടകയാകുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അശ്രദ്ധയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.
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