ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ജര്‍മ്മൻ മരുമകൻ; നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടിയ വിവാഹത്തിന് പിന്നിലെ കഥയിങ്ങനെ..

ഷെർവാണിയും തലപ്പാവും ധരിച്ച് ഗുസ്‌താവ് ഇന്ത്യൻ വരൻ്റെ വേഷത്തിൽ വിവാഹ വേദിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗുസ്‌താവിൻ്റെ മൈലാഞ്ചിയണിഞ്ഞ കൈകൾ വധുവിന് നേർക്കു നീട്ടി. ചുവന്ന വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ് വേദിയിലെത്തിയ വധു ഖുഷി അതിമനോഹരിയായാണ് കാണപ്പെട്ടത്.

UP FIROZABAD GERMAN GROOM INDIAN GIRL MARRIES GERMAN GROOM GERMAN GROOM MARRIAGE IN INDIA GERMAN GROOM INDIAN GIRL LOVE STORY
German groom marries Indian girl according to Hindu rituals In Up firozabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
ലക്‌നൗ: ജർമ്മൻ വരന് ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി വധു. ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ചയാകുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഈ വ്യത്യസ്‌ത വിവാഹം. ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരവും പാരമ്പര്യവും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം ജർമ്മൻ യുവാവായ ഗുസ്‌താവാണ് വധു ഖുഷിയുടെ കൈപിടിച്ച് പുതിയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

ഷെർവാണിയും തലപ്പാവും ധരിച്ച് ഗുസ്‌താവ് ഇന്ത്യൻ വരൻ്റെ വേഷത്തിൽ വിവാഹ വേദിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗുസ്‌താവിൻ്റെ മൈലാഞ്ചിയണിഞ്ഞ കൈകൾ വധുവിന് നേർക്കു നീട്ടി. ചുവന്ന വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ് വേദിയിലെത്തിയ വധു ഖുഷി അതിമനോഹരിയായാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ഹിന്ദു വിവാഹത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴ് ചടങ്ങുകളോടും കൂടി ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം മംഗളമായി നടന്നു. അതോടൊപ്പം ജർമ്മൻ പാരമ്പര്യത്തെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ വധുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും സന്തോഷമായിരുന്നു.

വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തെയും ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെയും പൂർണമായും ഉൾക്കൊണ്ടും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും വരനൊപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെയും പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചരിത്ര വിവാഹത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് സാക്ഷികളായത്. വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശ അതിഥികളുടെയും ആവേശം ഏറെ പ്രകടമായിരുന്നു.

വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രണയമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും. ജയ്‌പ്പൂരിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രണയം പൂവിട്ടതെന്ന് ഗുസ്‌താവ് പറയുന്നു. ജയ്‌പ്പൂരിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തുവരികയായിരുന്നു ഖുഷിയും അവളുടെ അമ്മായി ജ്യോതിയും. ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ഗുസ്‌താവ് ഇരുവരും ജോലിചെയ്യുന്ന കമ്പനി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെവച്ചാണ് ഗുസ്‌താവ് ആദ്യമായി ഖുഷിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച പിന്നീട് സൗഹൃദത്തിലേക്ക് വളർന്നു.

"2023 ലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ആഗ്ര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്രചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരവസരത്തിൽ ജയ്‌പ്പൂരിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാനിടയായി. അന്ന് അവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം ചെയ്‌തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഖുഷിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പ്രണയത്തിലേയ്‌ക്ക് കടക്കാൻ കാരണമായി", എന്ന് ഗുസ്‌താവ് പറഞ്ഞു.

വിവാഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ഭാഷാതടസമുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഗുസ്‌താവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ചടങ്ങുകളിലെ ഭാഷാതടസം ഒഴിവാക്കാൻ വിവർത്തകരെയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പങ്കെടുത്ത വിദേശീയർക്ക് പുത്തൻ അനുഭവവും സന്തോഷവുമായിരുന്നു വിവാഹവേദി. കൂടാതെ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാനും ഗുസ്‌താവിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

"ഇന്ത്യ ഒരു വൈവിധ്യപൂർണായ രാജ്യമാണ്. ഇവിടെ ഓരോ നഗരവും ആളുകളും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ഇവിടെനിന്നും ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ മറക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും വളരെ മര്യാദയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് ആളുകൾ കണ്ടത്", എന്നും ഗുസ്‌താവ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ആശിർവാദത്തോടെ വിവാഹം മംഗളകരമായി നടന്നു. രണ്ട് സംസ്‌കാരങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇരു ഹൃദയങ്ങളുടെ സംഗമമാണ് ഇവിടെ യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുന്നത്.

