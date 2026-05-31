ജനറൽ എൻഎസ് രാജ സുബ്രഹ്മണി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സിഡിഎസ്; തിയേറ്ററൈസേഷൻ പദ്ധതിയും തദ്ദേശീയ ആയുധവത്കരണവും മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ
കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ശനിയാഴ്ച വിരമിച്ച ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ജനറൽ എൻഎസ് രാജ സുബ്രഹ്മണി പദവിയിലെത്തുന്നത്.
Published : May 31, 2026 at 6:23 PM IST
ന്യുഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി (CDS) ജനറൽ എൻഎസ് രാജ സുബ്രഹ്മണി തിങ്കളാഴ്ച ചുമതലയേറ്റു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നിർണ്ണായകമായ മൂന്ന് സേനകളുടെയും ഏകോപനവും നവീകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച തൻ്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി വിരമിച്ച ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ്റെ പിൻഗാമിയായാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സൈനിക കമാൻഡറായി പദവിയേൽക്കുന്നത്.
ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മിലിട്ടറി അഡ്വൈസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ജനറൽ രാജ സുബ്രഹ്മണി. 2024 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ 2025 ജൂലൈ 31 വരെ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 31 നാണ് ആർമിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചത്. അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന എന്നിവരുമായുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ അതീവ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തന്ത്രജ്ഞനായാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.
തദ്ദേശീയ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന
ചുമതലയേറ്റ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ജനറൽ സുബ്രഹ്മണി സായുധ സേനകളുടെ നവീകരണവും തിയേറ്ററൈസേഷൻ മാത്യകയിലുള്ള സംയോജിത മിലിട്ടറി കമാൻഡുകൾ നടപ്പിലാക്കലുമാണ് തൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആയുധങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും ഉൾപ്പെടുത്തലും സംയോജനവും വേഗത്തിലാക്കും. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കാൻ സായുധ സേന പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സേന എന്നും പ്രൊഫഷണലിസവും കൃത്യതയും പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സമർപ്പണബോധത്തോടും ധീരതയോടും കൂടി സേന മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സമാനതകളില്ലാത്ത സൈനിക പാരമ്പര്യം
നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി (NDA), ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമി (IMA) എന്നിവടങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം 1985 ഡിസംബർ 14-ന് ഗർവാൾ റൈഫിൾസിൻ്റെ എട്ടാം ബറ്റാലിയനിലാണ് അദ്ദേഹം കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നീണ്ട 40 വർഷത്തെ ഉജ്ജ്വലമായ സൈനിക ജീവിതത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച കമാൻഡ്, സ്റ്റാഫ് പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അസംബ്ലിയിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ റിനോ' സമയത്ത് 16 ഗർവാൾ റൈഫിൾസിനെ നയിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. കൂടാതെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ 168 ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡ്, സെൻട്രൽ സെക്ടറിലെ 17 മൗണ്ടൻ ഡിവിഷൻ എന്നിവയുടെ കമാൻഡറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പ്രമുഖ സ്ട്രൈക്ക് കോർപ്സ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് കോർപ്സുകളുടെ നേതൃത്വവും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ബിരുദവും മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡിഫൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ എംഫിലും നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം യുകെയിലെ ജോയിൻ്റ് സർവീസസ് കമാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കോളേജിലും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കസാഖ്സ്ഥാനിലെ ഡിഫൻസ് അറ്റാഷെ, ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡിലെ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് (ഓപ്പറേഷൻസ്), നോർത്തേൺ കമാൻഡ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര-ദേശീയ തലങ്ങളിലെ നിർണ്ണായക പദവികളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചു.
രാജ്യത്തിന് നൽകിയ വിശിഷ്ട സേവനങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പരമവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (PVSM), അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (AVSM), സേനാ മെഡൽ, വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (VSM) എന്നീ പരമോന്നത ബഹുമതികൾ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കരുത്തോടെയും സാങ്കേതിക മികവോടെയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പുതിയ സിഡിഎസിൻ്റെ വരവ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
