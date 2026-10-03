ലിംഗസമത്വത്തിന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളാകണം: മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ
എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘'വുമൺ ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ്: ബ്രേക്കിംഗ് ബാരിയേഴ്സ്, ബിൽഡിംഗ് ലെഗസി' പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ.
Published : October 3, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 9:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലിംഗസമത്വം കൈവരിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ. ബാഗ് ലിംഗംപള്ളിയിലെ ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കർ എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'വുമൺ ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ്: ബ്രേക്കിംഗ് ബാരിയേഴ്സ്, ബിൽഡിംഗ് ലെഗസി' പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വിദ്യാർഥിയിലെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അധ്യാപകരാണെന്ന് ശൈലജ കിരൺ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു. ആദരണീയമായ അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ പുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവിനൊപ്പം ജീവിതപാഠങ്ങളും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ചടങ്ങിൽ വിശദീകരിച്ചു.
എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടാലും ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്
ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടാലും ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുതെന്ന് ശൈലജ കിരൺ നിർദേശിച്ചു. ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെത്താൻ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായും മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സ്വന്തം നിലപാടുകൾക്കായി അവർ സ്വയം ശബ്ദ മുയർത്തണമെന്നും ശൈലജ കിരൺ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.
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ലിംഗസമത്വം സ്ത്രീകളെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്നും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂവെന്നും ശൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഭയപ്പെടരുതെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യ മനസിലാക്കി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അവർ നിർദേശിച്ചു. സാങ്കേതികവിദ്യ അധ്യാപകർക്ക് പകരക്കാരനല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
“ഡോ. അംബേദ്കർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വെറും യോഗ്യതയായി കണ്ടില്ല. ശാക്തീകരണം, ആത്മാഭിമാനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാമൂഹിക പരിവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ ഉപാധിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മനസ്സിനെ പരിഷ്കരിക്കുകയായിരിക്കണമെന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് സത്യം. നാം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം. ഒരു വയൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുപോലെ, മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാത്തരം നിഷേധാത്മകതകളും നീക്കം ചെയ്യണം,” എന്ന് ശൈലജ കിരൺ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു.
പാഠങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിതപാഠങ്ങളും പകർന്നുനൽകുന്നു
അധ്യാപകർ പുസ്തകങ്ങളിലെ പാഠങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജീവിതപാഠങ്ങളും പകർന്നുനൽകുന്നുവെന്ന് ശൈലജ കിരൺ വിശദീകരിച്ചു. ബിരുദം നേടുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ല, നിരവധി ജീവിതപാഠങ്ങളും അധ്യാപകർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പല മേഖലകളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഉടൻ തന്നെ ദൃശ്യമാകാറുണ്ട്.
എന്നാൽ ഒരു അധ്യാപകന് തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കാണാൻ ചിലപ്പോൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് സരോജ വിവേക്, സിഇഒ പ്രൊഫസർ ലിംബാദ്രി എന്നിവർക്കൊപ്പം നിരവധി അധ്യാപകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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