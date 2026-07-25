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'ഡോൺഡ് അണ്ടര്‍എസ്‌റ്റിമേറ്റ്; 'ഇത് Gen Z' പിള്ളേർ', സമരമുഖത്ത് വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്തന്മാര്‍

പഠിച്ച് ജയിക്കേണ്ട പരീക്ഷ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന് തോൽക്കുമ്പോൾ നിശബ്‌ദരാകാന്‍ ഇത് പഴയ തലമുറയല്ല. ഇത് Gen-Z ആണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഒരു പറ്റം വിദ്യാർഥികൾ.

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From the protest (PTI, Special arrangements)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 4:17 PM IST

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'ജലപീരങ്കി' ഓൺ ചെയ്യാൻ പോയതും 'ദേശീയഗാനം' പാടി പൊലീസിനെ സൈലൻ്റ് ആക്കി...സ്‌പൈഡർ മാൻ, ഹൾക്ക് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെ വേഷത്തിൽ എത്തി മിക്കവരെയും ഞെട്ടിച്ചു.. എന്തിന് പറയണം പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ റീൽസ് എടുത്തു വൈറലായി..

തുടങ്ങി നിരവധി വേറിട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ജന്തർ മന്തിറിലെ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തില്‍ കാണാൻ സാധിക്കുക. പഠിച്ച് ജയിക്കേണ്ട പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന് തോൽക്കുമ്പോൾ നിശബ്‌ദരായി ഇരിക്കാൻ ഇത് പഴയ തലമുറയല്ല. ഇത് 'Gen-Z' ആണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഒരു പറ്റം വിദ്യാർഥികൾ. 'ഇങ്ങനെയും പ്രതിഷേധിക്കാം സാറേ' എന്നാണ് മിക്ക കമൻ്റുകളും.

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സീരിയസ് ഘട്ടത്തിൽ അൺസീരിയസ് ആയി നിൽക്കുന്നതും ഒരു തരം പ്രതിഷേധമാണെന്നാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായം. സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ട് വരുന്ന അവഞ്ചേഴ്‌സ് ഹീറോസിനെ ഇന്ത്യയുടെ സമരമുഖത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജെൻ സി പിള്ളേർ. ഇതിനോടകം വീഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ എത്തിയത് വെറും പ്രതിഷേധക്കാരല്ല ക്രീയേറ്റീവ് പോസ്‌റ്ററുകളുമായി അവതരിച്ച പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹീറോകളാണ്.

സാധാരണഗതിയിൽ ലാത്തിച്ചാർജും അടിയും പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുമൊക്കെയായി സംഘർഷഭരിതമാകേണ്ട സമരവേദിയെ ആകെ മാറ്റിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. വിദ്യാർഥികളുടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതികരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തവും ചിരിയുണർത്തുന്നതുമായി. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ചീറ്റിയപ്പോൾ പാട്ട് വച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവരായി ചുരുക്കം ചിലരെ കാണൂ. ബിഹാറിലും ഡൽഹിയിലും നടന്ന സംഭവമാണിത്.

അതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നടങ്കം 'ജന ഗണ മന' പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലാത്തിയുമായി എത്തിയ പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പടെ നിശ്ചലരായി നിന്നു. സംഘർഷം അടുത്ത ഘട്ടം ആയപ്പോൾ പൊലീസുകാർ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമായി വടം പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കൈവിട്ടുപോയി.

വടംവലി മത്സരമായി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്. അതോടെ അടുത്ത പരീക്ഷണം ടിയർ ഗ്യാസ് എറിയുന്നതായി. എന്നാൽ അവിടെയും ജെൻ സിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പൊലീസുക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കൂട്ടമായി എത്തി തുണി കൊണ്ട് ടിയർ ഗ്യാസ് പൊത്തി പിടിക്കുകയും തിരിച്ച് പൊലീസുക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ച് എറിയുകയും ചെയ്‌തു. ഇങ്ങനെ പൊലീസിന്‍റെ അടിച്ചമർത്തൽ രീതികളെ കൂളായി പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് മ്മടെ ജെൻ സി ടീം..

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