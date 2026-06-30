ഭീകരരെ വിറപ്പിച്ച നായകൻ; കരസേനയുടെ പടത്തലവനായി ഇനി ധീരജ് സേത്ത്
രണ്ട് സൈനിക ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച ധീരജ് സേത്ത് ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദിയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് സ്ഥാനമേറ്റത്.
By PTI
Published : June 30, 2026 at 3:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി ജനറൽ ധീരജ് സേത്ത് ചുമതലയേറ്റു. അതിർത്തികളിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനായി സ്വയം സജ്ജമായ ഒരു സേനയെ നിർമ്മിക്കേണ്ട നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ജനറൽ സേത്ത് 1.3 ദശലക്ഷം വരുന്ന സേനയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ഏറ്റെടുത്തത്. ജനറൽഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദിയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് ജനറൽ സേത്ത് സ്ഥാനമേറ്റത്. രണ്ട് സൈനിക ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച സമർത്ഥനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം. സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ വെല്ലുവിളികൾ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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ആരാണ് ധീരജ് സേത്ത്?
31-ാമത് കരസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആർമി സ്റ്റാഫിൻ്റെ വൈസ് ചീഫ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ധീരജ് സേത്ത്. ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡിൻ്റേയും സതേൺ കമാൻഡിൻ്റേയും ജനറൽ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ്-ഇൻ-ചീഫായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും സംഘർഷ പരിതസ്ഥിതികളിലും പ്രവർത്തിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രവർത്തി പരിചയമുണ്ട്.
ഖഡക്വാസ്ലയിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലെ (എൻഡിഎ) പൂർവ്വ വിദ്യാർഥിയായ ധീരജ് സേത്ത് 1986 ഡിസംബറിലാണ് ആർമേർഡ് കോർപ്സിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കരസേനാ ആസ്ഥാനത്ത് തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം, ശേഷി വികസനം എന്നീ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന സൈനിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവനകളും നൽകി.
സൈന്യത്തെ ആധുനികവത്ക്കരിക്കുന്നതിലും പുതിയ ശേഷികൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. മരുഭൂമിയിലെ ഒരു കവചിത റെജിമെൻ്റ്, വെസ്റ്റേൺ തിയേറ്ററിലെ ഒരു കവചിത ബ്രിഗേഡ്, ജമ്മു-കാശ്മീരിലെ കവചിത സേന എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറലായി സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ട്രൈക്ക് രൂപീകരണങ്ങളിലൊന്നായ സുദർശൻ ചക്ര കോർപ്സിനെ അദ്ദേഹം നയിച്ചു. പിന്നീട് ഡൽഹിയിൽ ജനറൽ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഇദ്ദേഹം പ്രധാന ദേശീയ, അന്തർദേശീയ സൈനിക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു. തന്ത്രപരമായ പല ചുമതലകളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യുദ്ധത്തേയും സാങ്കേതിക വിദ്യയേയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജനറൽ സേത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ നിർണായകമാണ്. ഒരു സമർത്ഥനായ സൈനിക പ്രൊഫഷണലായ ജനറൽ സേത്ത് പ്രൊഫഷണൽ സൈനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി മികവ് പുലർത്തുകയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഴ്സുകളിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തു. ഹയർ കമാൻഡ് കോഴ്സിൽ നിന്നും നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളജിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ ജനറൽ സേത്ത് പാരീസിലെ പ്രശസ്തമായ കമാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കോഴ്സിലും ചേർന്നിരുന്നു, സമകാലിക സൈനിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാലമായ തന്ത്രപരമായ വീക്ഷണവും ധാരണയുമാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
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