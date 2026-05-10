മോദി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഫോടനമെന്ന് ഭീഷണി, പിന്നാലെ ബെംഗളൂരുവില് നിന്ന് ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെത്തി
കഗ്ഗലിപൂർ ടാറ്റഗുണിക്കടുത്തുള്ള റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40-45 മീറ്റർ അകലെയാണ് ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ നാൽപ്പതുകാരനായ വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരുന്നു.
Published : May 10, 2026 at 6:17 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരിപാടി നടക്കാനിരുന്ന പ്രദേശത്തിന് സമീപം മാരകമായ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളായ ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെടുത്തു. ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തെ കഗ്ഗലിപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ടാറ്റഗുണിക്കടുത്ത് റോഡരികിൽ നിന്ന് ഇന്ന് (മെയ് 10) രാവിലെയാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ നാൽപ്പതുകാരനായ കോറമംഗല നിവാസിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരുന്നു.
ബെംഗളൂരുവിലെ കഗ്ഗലിപുരയ്ക്കടുത്തുള്ള കനകപുര റോഡിലുള്ള ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ 45-ാം സ്ഥാപകദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു മോദിയുടെ സന്ദർശനം. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി. സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടത്തെപ്പറ്റിയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പൊതുപരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കനകപുര റോഡിലെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിലേക്കുള്ള റൂട്ടിന് സമീപം ഈ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.
സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് ഫോണിലൂടെ ഭീഷണി
അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് കോറമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺകോൾ ഭീഷണിയെത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ എച്ച്എഎല്ലിനും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിനും സമീപം സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. തുടർന്ന് രണ്ടിടത്തും പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ എച്ച്എഎല്ലിന് സമീപം ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ഫോണിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി അയാളെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്.
കഗ്ഗലിപൂർ ടാറ്റഗുണിക്കടുത്തുള്ള റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40-45 മീറ്റർ അകലെയാണ് ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻതന്നെ ആൻ്റി-സബോട്ടേജ് ചെക്ക് (എഎസ്സി) ടീം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി.
അന്വേഷണം ഊർജിതമെന്ന് പൊലീസ്
ഫോൺ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ടാറ്റാഗുണിക്കടുത്ത് ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെത്തി. രാവിലെ കോറമംഗല പൊലീസിനെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. ആരാണ് ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ വച്ചതെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ വഴിയെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് സെൻട്രൽ സോൺ ഡിഐജി എസ് ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു.
