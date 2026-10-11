"സുപ്രീം കോടതി ഞായറാഴ്ച വാദം കേള്ക്കുന്നു"; രാജ്യത്തെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് അശോക് ഗെലോട്ട്
രാജ്യം നേരിടുന്നത് ഗുരുതര സാഹചര്യം, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അശോക് ഗെലോട്ട്.
By ANI
Published : October 11, 2026 at 3:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവും രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അശോക് ഗെലോട്ട്. ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിൽ ഞായറാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി വാദം കേള്ക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സാഹചര്യം എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിൽ വ്യാപകമായി ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ നിയന്ത്രണങ്ങളും മോശം പെരുമാറ്റവും നേരിടുകയാണെന്നും ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളെ അഭിഭാഷകർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഭിഭാഷകരെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതി പ്രത്യേക സിറ്റിങിലൂടെ പരിഗണിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അരാജകത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഗെലോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ കനത്ത ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകൾ നിയന്ത്രണങ്ങളും മോശം പെരുമാറ്റവും നേരിടുന്നു" ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.
കോടതി പരിസരത്ത് നിയന്ത്രണം; റിട്ട് സമര്പ്പിച്ച് അഭിഭാഷകര്
കോടതിക്ക് സമീപം അഭിഭാഷകരോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിനെക്കുറിച്ചും പ്രദേശത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സുപ്രീം കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ്സ്-ഓൺ-റെക്കോർഡ് അസോസിയേഷൻ റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തതായി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ദേവ്വ്രത് അറിയിച്ചു. സെക്ഷൻ 163-നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബാറിനെയോ ബെഞ്ചിനെയോ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ദേവ്വ്രത് ആരോപിച്ചു. അഭിഭാഷകരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹർജിയെന്നും കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇന്നലെ കോടതിക്ക് ചുറ്റും അഭിഭാഷകരോട് പെരുമാറിയ രീതിയും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച രീതിയും ഇവിടെ വെർച്വൽ ഹിയറിങ് (ഓൺലൈൻ വാദം കേൾക്കൽ) ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പകരം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധം തന്നെ വിച്ഛേദിക്കുകയാണുണ്ടായത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 163-നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബാറിനെയോ ബെഞ്ചിനെയോ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ദേവ്വ്രത് ആരോപിച്ചു.
റെയിൽവേ, മെട്രോ, റോഡ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ബാരിക്കേഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും കോടതി നിർദേശിച്ചതായി അഭിഭാഷകൻ ഗൗരവ് യാദവ് പറഞ്ഞു. നീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസമില്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്നും സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ ഒത്തുചേരുന്ന പൗരന്മാർ നിയമവിരുദ്ധമായ തടങ്കലിന് വിധേയരാകാൻ പാടില്ല. എല്ലാ തടസങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യണം. അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കരുതെന്നും യാദവ് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 10-ന് തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ഡൽഹി പൊലീസും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കെതിരെ നടത്തിയ നടപടികളെയും തടങ്കലിലാക്കിയതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഹർജികളാണ് ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. സമാധാനപരമായ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള മൗലികാവകാശം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിയമപരമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ജനങ്ങളുടെ സുഗമമായ സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
"നിയമപ്രകാരം നഗരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സുഗമമായ സഞ്ചാരം അനുവദിക്കണം. ബിഎന്എസ്എസ് സെക്ഷൻ 163 നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സമാധാനപരവും ആയുധരഹിതവുമായ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയമവിരുദ്ധമായി തടഞ്ഞുവെക്കാൻ പാടില്ല" ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
സുപ്രീം കോടതി പരിസരത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബെഞ്ച് പരമാര്ശം നടത്തി. "സുപ്രീം കോടതിയിലും പരിസരത്തും സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെയും പുറത്തുകടക്കുന്നതിനെയും സംബന്ധിച്ച് നീതി ലഭ്യതയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അധികൃതരോട് നിർദേശിക്കുന്നു" ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
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