ഫ്രീഡം പാർക്കിലെ സമരത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാടകയോ? വിശദീകരണവുമായി ജിബിഎ
സാമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയെന്നുള്ളത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് കർണാടകയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ സേവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ വി എൻ രാജശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
Published : August 27, 2026 at 8:15 AM IST
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാടക ഈടാക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റി (ജിബിഎ). പാർക്കുകളിലെ സിനിമാ ചിത്രീകരണം, പ്രദർശനങ്ങൾ, യോഗങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്നിവയ്ക്കാണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ബാധകമാവുകയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ സമരം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാടകയും പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസും നൽകണമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ സേവ് എജ്യുക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി കർണാടക ഘടകം രംഗത്തെത്തി.
പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ജന്മാവകാശമാണെന്നും പണമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നായി അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി വി എൻ രാജശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതിനാലാണ് വിദ്യാർഥികൾ, തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സമരങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ
വിവാദങ്ങൾ കടുത്തതോടെയാണ് ജിബിഎ സർക്കുലറിലൂടെ വിശദീകരണം നൽകിയത്. പാർക്കുകളിലെ വാണിജ്യ, സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കുകളാണ് സർക്കുലറിലുള്ളതെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈടാക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ പാർക്കുകളിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണം, പ്രദർശനങ്ങൾ, യോഗങ്ങൾ, മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 25,000 രൂപയായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നത്.
ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതിനുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം ഇത് പ്രതിദിനം 75,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീരിയലുകൾ, ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ, മറ്റ് ചിത്രീകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 25,000 രൂപയാണ് നിരക്ക്. പ്രീ-വെഡ്ഡിങ്, പോസ്റ്റ്-വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക് 5,000 രൂപയും സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് 3,000 രൂപയുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപത്തുകയും മറ്റ് ചെലവുകളും ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകം തീരുമാനിക്കുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുടെ സമരങ്ങളും മറ്റ് യോഗങ്ങളും ചടങ്ങുകളും എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകണമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിക്ഷേപത്തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് വിശദീകരണം. നഗരത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കിയതിന് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പണമുള്ളവർക്ക് മാത്രം സമരം ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും വി എൻ രാജശേഖർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സമരവേദിയായി ഫ്രീഡം പാർക്ക്
മുൻകാലങ്ങളിൽ ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ എംജി റോഡ്, ടൗൺ ഹാൾ, ബന്നപ്പ പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ സംഗൊള്ളി രായണ്ണ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് നിന്നാരംഭിക്കുന്ന റാലികൾ ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുകയായിരുന്നു. ഗതാഗത തടസം ഒഴിവാക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ ഫ്രീഡം പാർക്കിനെ പ്രധാന സമരവേദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആകെ 21 ഏക്കറുള്ള പാർക്കിൽ അഞ്ച് ഏക്കറാണ് ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018ൽ അന്നത്തെ സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാരാണ് ഭൂഗർഭ പാർക്കിങ് സൗകര്യവും പ്രതിഷേധക്കാർക്കായി മുകൾനിലയിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. നിർമാണം പൂർത്തിയായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അടുത്തിടെയാണ് ഈ സൗകര്യം സമരങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്.
സമരങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും മതിയായ ശൗചാലയങ്ങളോ കുടിവെള്ളമോ വെളിച്ചമോ ഇല്ലെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം നീളുന്ന സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും രാത്രികാലങ്ങളിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്.
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അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അധികൃതർക്ക് വലിയ തുക ഫീസായി ചോദിക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് വി എൻ രാജശേഖർ ചോദിച്ചു. ജനവിരുദ്ധമായ ഈ നീക്കത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ വിലമതിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാരും എതിർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ സൗജന്യമായി തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കണമെന്നും ഫ്രീഡം പാർക്കിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും കർണാടക സർക്കാരിനോടും ജിബിഎയോടും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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