എണ്ണക്കിണറിലെ തീപിടിത്തം; രണ്ടാം ദിവസത്തിലേയ്ക്ക്, തീയണയ്ക്കാൻ ഒഎൻജിസി വിദഗ്ധർ ഉടനെത്തും
സംഭവത്തില് ആളപായമോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
Published : January 6, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 1:50 PM IST
അമരാവതി: ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപറേഷൻ്റെ (ഒഎൻജിസി) നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എണ്ണക്കിണറിൽ തീപിടിത്തം രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നു. തീ അണയ്ക്കാൻ മുംബൈയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒഎൻജിസി വിദഗ്ധർ ഉടൻ എത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കോനസീമ ജില്ലയിലെ ഡോ.ബിആർ അംബേദ്കര് ഇരുസുമാണ്ട ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.
ഇന്നലെ (ജനുവരി 05) ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില് കോനസീമ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 100 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ വായുവിലേക്ക് തീ പടർന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളും മറ്റും കത്തി നശിച്ചു. ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കനത്ത പുക പടർന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
നിലവിൽ തീപിടിത്തത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അറ്റകുറ്റ ജോലികള്ക്കിടെ പൈപ്പ്ലൈനിൽ നിന്ന് വാതകം ചോർന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി സ്ഥലത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് ആളപായമോ പരിക്കുകളോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
തീപടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വൈദ്യുതി സ്റ്റൗ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഉച്ചഭാഷിണികൾ വഴി അറിയിപ്പുകൾ നൽകിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 500-600 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 500 തെങ്ങുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. സമീപത്തുള്ള ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാര്.
ജില്ലാ കളക്ടർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്, പ്രാദേശിക എംപി എന്നിവർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം നിര്ബാധം തളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീ പടരുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് കോനസീന ജോയിന്റ് കളക്ടർ ടി നിശാന്തി പറഞ്ഞു. വിദഗ്ദ്ധ സംഘങ്ങൾ എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി തീ അണയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
ഒഎൻജിസിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എണ്ണക്കിണറിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഇടപെട്ടു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. താമസക്കാരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനും ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഒരു അസൗകര്യവും നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് 1993ൽ
മോറി-5 സൈറ്റിലെ ഡ്രില്ലിങ് പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 1993ലാണ്. പ്രകൃതിവാതകം അടങ്ങിയ അസംസ്കൃത എണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റുമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2024-ൽ, കിണറിനുള്ളിലെ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഒഎൻജിസി മോറി-5 സൈറ്റ് ഡീപ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനു സബ്ലീസ് നൽകി. അടുത്തിടെ, 2,700 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, മരം മുറിക്കൽ ഉപകരണ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ബോംബിങ് നടപടിക്രമവും നടത്തി. എന്നാൽ വാതക പ്രവാഹം ബ്ലോഔട്ട് പ്രിവൻ്ററിൻ്റെ (BOP) ശേഷി കവിഞ്ഞതിനാൽ നാട്ടുകാരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
