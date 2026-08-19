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ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജി സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; മൂന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പരിക്കേറ്റ മൂന്നുപേർ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സിലിണ്ടറിലേക്ക് വാതകം നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് വൻ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.

CNG STATION BLAST DEATH DELHI
GAS CYLINDER EXPLODES (X.com)
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By PTI

Published : August 19, 2026 at 8:04 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡൽഹി ഔട്ടറിലെ ടികരി കലാനിൽ സിഎൻജി സ്റ്റേഷനിൽ ട്രക്കിന്‍റെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മൂന്ന് ഇന്ധനപ്പമ്പ് ജീവനക്കാർ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

പമ്പിലെ ജീവനക്കാരനായ മനീഷ് സംഭവസ്ഥലത്തും സണ്ണി എന്ന ജീവനക്കാരൻ ചികിത്സയിലിരിക്കെയുമാണ് മരിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരിക്കേറ്റ മൂന്നുപേർ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സിലിണ്ടറിലേക്ക് വാതകം നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് വൻ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടസമയത്ത് ട്രക്കിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ആറുപേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സംഭവത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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അതേസമയം, അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു കിടന്ന മനീഷിന് സമയത്തിന് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30നും 2.45നും ഇടയിലാണ് അപകടം നടന്നതെന്നും സംഭവം അറിഞ്ഞ് തങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന മനീഷിനെയാണ് കണ്ടതെന്നും ബന്ധുവായ വിജയ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. അരമണിക്കൂറോളമാണ് മനീഷ് പമ്പിൽ ചോരവാർന്ന് കിടന്നത്. അപകടം നടന്നയുടൻ പമ്പിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരെല്ലാം ഭയന്നോടിയെന്നും പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് രക്തം വാർന്നുപോയ ശേഷമാണ് മനീഷിനെ ആംബുലൻസിൽ സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനായത്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ സിഎൻജി സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന മനീഷ് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ഷിഫ്റ്റിനായി എത്തിയത്. ഫോൺ കോളിലൂടെയാണ് അപകടവിവരം കുടുംബമറിയുന്നത്. മനീഷിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് സഹോദരനും ബന്ധുക്കളും ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3.37നാണ് ഡൽഹി ഫയർ സർവീസിന് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ആറ് ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

CNG STATION
BLAST
DEATH
DELHI
GAS CYLINDER EXPLODES

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