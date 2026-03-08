ഷൂ ധരിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികള്ക്ക് ചെരുപ്പ് മാല അണിഞ്ഞ് അധ്യാപകർ; വിചിത്ര വിശദീകരണവുമായി സ്കൂള് മാനേജ്മെൻ്റ്
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ പെനമാലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉയ്യൂരിലുള്ള വിജയസായി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് സംഭവം.
Published : March 8, 2026 at 1:44 PM IST
അമരാവതി: ഷൂ ധരിച്ച് എത്താത്ത വിദ്യാർഥികള്ക്ക് അതികഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകി സ്കൂള് മാനേജ്മെൻ്റ്. നിയമങ്ങള് പാലിക്കാത്തതിനാണ് സ്വകാര്യ സ്കൂളിൻ്റെ മനുഷ്യത്വ രഹിത പെരുമാറ്റം. സ്കൂളിലേക്ക് ഷൂ ധരിച്ച് എത്താത്ത കുട്ടികളെ ചെരുപ്പ് മാലയണിഞ്ഞാണ് അധ്യാപകർ അപമാനിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ പെനമാലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉയ്യൂരിലുള്ള വിജയസായി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് സംഭവം.
പത്താം ക്ലാസിലെ പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാർഥികളാണ് ഷൂസ് ധരിക്കാതെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ അധ്യാപകരും സ്കൂള് അധികൃതരുമാണ് കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ ചെരുപ്പ് മാല അണിഞ്ഞത്. സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികള്ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം നടന്നത്. ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, വിദ്യാർഥികളുടെ കാലിലെ ചെരുപ്പുകള് ഊരി കയർ കൊണ്ട് കെട്ടി കഴുത്തിൽ ഹാരമായി അണിയിക്കുകയായിരുന്നു.
അപമാനിതരായ കുട്ടികള് ഇക്കാര്യം രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. സംഭവമറിഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിലെത്തി പ്രതിഷേധമറിയിച്ചെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടിയോ കുറ്റബോധമോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും നേരിട്ട് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഉയ്യൂർ ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ പത്മാറാണിയും മണ്ഡൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ ദുർഗ പ്രസാദും സ്കൂളിലെത്തി വിവരം അന്വേഷിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മനഃപൂർവ്വം അപമാനകരമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികളിൽ അച്ചടക്കവും ഭയവും വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു നടപടിയെന്നാണ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ ഉന്നത അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിവിഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ പത്മാറാണി പറഞ്ഞു.
കമ്പികൊണ്ട് സഹപാഠികളെ മർദിച്ച് 9ആം ക്ലാസുകാരന്, ഒരു വിദ്യാർഥി മരിച്ചു
കര്ണാടകയില് ഹോസ്റ്റലില് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സഹപാഠികള്ക്ക് നേരെ ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് ആക്രമണം നടത്തി ഒന്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥി. ആക്രമണത്തില് ഒരു വിദ്യാർഥി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഹോസ്റ്റല് സെക്യൂരിറ്റിക്കും സംഭവത്തില് പരിക്കേറ്റു. ഇവർ ബെല്ലാരി ബിഐഎംഎസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
അദവാനി സ്വദേശിയായ ഹേമന്ത് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരി ജില്ലയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഗുരുകുൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ബെല്ലാരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിലേക്ക് അയച്ചു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി അത്താഴത്തിന് ശേഷം വിദ്യാര്ഥികള് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
