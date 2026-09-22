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പൊലീസ് എന്ന വ്യാജേന പതിനേഴുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് മൂന്നംഗം സംഘം; പ്രതികളിലൊരാൾ പിടിയിൽ

ആൺസുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കവെ മൂന്നംഗം സംഘം ഇരുവരെയും സമീപിക്കുകയായിരുന്നു, പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

GANG RAPE ON MINOR GIRL IN DELHI DELHI GANG RAPE CASE THREE MEN RAPE MINOR GIRL DELHI DELHI RAPE CASE ON MINOR GIRL
Representational Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 2:09 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പൊലീസ് എന്ന വ്യാജേന പതിനേഴുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് മൂന്നംഗസംഘം. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം ആൺസുഹൃത്തുമായി പാർക്കിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. ഡൽഹിയിലെ കൽക്കാജി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള ആസ്‌താ കുഞ്ച് പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം.

വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ പ്രതികളിലൊരാളെ വെടിവച്ച് വീഴ്‌ത്തി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇന്നലെ (സെപ്‌തംബർ 21) വൈകിട്ട് എഴിനും 8.30 നും ഇടിയിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ലീപ്പർ ബസിനുള്ളിൽ വച്ച് 16 കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാർത്തയും പുറത്തുവരുന്നത്.

ആൺസുഹൃത്തിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം 7.30 ഓടെ ഇരുവരും അടുത്തുള്ള പാർക്കിലേയ്‌ക്ക് പോയെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. 25 നും 30 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികൾ ഇവരെ സമീപിക്കുകയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെയും സൃഹൃത്തിനെയും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിനെ പിടിച്ചുവെക്കുകയും മറ്റ് രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് പാർക്കിൻ്റെ വിജനമായ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. രാത്രി 8.45 ഓടെയാണ് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഉടൻ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ കൽക്കാജി മന്ദിറിനും ഇസ്കോൻ ക്ഷേത്രത്തിനും സമീപം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തുവെന്ന് കാണിച്ച് രാത്രി 8.45-ന് ഡിഡി നമ്പർ 93 പ്രകാരം ഒരു പിസിആർ കോൾ ലഭിച്ചതായി സൗത്ത് ഈസ്‌റ്റ് ഡിസിപി വിനീത് കുമാർ പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് 17 വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ 17 വയസുള്ള ആൺ സുഹൃത്തും ഡൽഹിയിലെ കൽക്കാജി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതായി ഇരയായ പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകി.

ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും ആസ്‌താ കുഞ്ച് പാർക്കിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. രാത്രി 7.30 ഓടെ 25 നും 30 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പേർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് തെറ്റിധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു എന്നും ഡിസിപി വിനീത് കുമാർ പറഞ്ഞു. ആൺസുഹൃത്തിനെ ബലമായി പിടിച്ചുവച്ചുവെന്നും മൂന്ന് പേരാണ് തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തതെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതായി ഡിസിപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പൊലീസ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കി. പ്രതികൾക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു. മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ഡിസിപി വ്യക്തമാക്കി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിയാനും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാനും പാർക്കിൻ്റെ പരിസരത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. ഇതുവരെ ഒരു പ്രതിയെ മാത്രമാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആറ് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരാൾ പിടിയിൽ

അതേസമയം, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം (സെപ്‌തംബർ 21) സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ കിഷൻഗഞ്ച് പ്രദേശത്ത് ആറ് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരാൾ പിടിയിലായി. 34 കാരനായ അങ്കിത് എന്നയാളാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ദേശ് ബന്ധു ഗുപ്‌ത (ഡിബിജി) റോഡ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഷിദിപുര പൊലീസ് ഔട്ട്‌പോസ്‌റ്റ് പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രകോപിതരായ ജനക്കൂട്ടവും പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് പ്രതിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും പൊലീസിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6.30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ ഡിസിപി രോഹിത് രാജ്വീർ സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. കിഷ്‌ഗഞ്ച് പ്രദേശത്ത് പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസികളും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബവും ചേർന്ന് പ്രതിയെ കൈയോടെ പിടികൂടി ഷിദിപുര പൊലീസ് ഔട്ട്പോസ്‌റ്റിലേയ്‌ക്ക് എത്തിച്ചെന്നും ഡിസിപി വ്യക്തമാക്കി.

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കേസിൽ ഉടനടി പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയാക്കി. നിലവിൽ പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി പൊലീസ് ഫോറൻസിക്, അന്വേഷണ സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരെ പോക്‌സോയും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) വിവിധ വകുപ്പുകളും ചുമത്തി എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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