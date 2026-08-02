ഗാന്ധിനഗറിന് ഇന്ന് 62-ാം ജന്മദിനം; ഗാന്ധിയൻ ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന രാജ്യത്തെ 'രാഷ്ട്രീയ' നഗരം
ഗാന്ധിനഗർ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് നഗരങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി 61 വർഷത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി. ഹരിത നഗരം, വൃത്തിയുള്ള നഗരം, രാഷ്ട്രീയ നഗരം, വിദ്യാഭ്യാസ നഗരം എന്നീ പേരുകളിൽ തലസ്ഥാന നഗരം രാജ്യമെമ്പാടും പ്രശസ്തമാണ്.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 8:38 AM IST
ഗാന്ധിനഗർ: ഗാന്ധിയൻ ഓർമ്മകൾ വഹിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് 62ാം ജന്മദനം. 1965 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് ഗാന്ധിനഗർ സ്ഥാപിതമായത്. മനോഹരമായ റോഡുകൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ഓഫീസുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വായനശാലകൾ എന്നിവകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഗാന്ധിനഗർ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് നഗരങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി 61 വർഷത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹരിത നഗരം, വൃത്തിയുള്ള നഗരം, ഇരട്ട നഗരം, രാഷ്ട്രീയ നഗരം, വിദ്യാഭ്യാസ നഗരം എന്നീ പേരുകളിൽ തലസ്ഥാന നഗരം രാജ്യമെമ്പാടും പ്രശസ്തമാണ്.
1965 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് സബർമതി നദിയുടെ തീരത്തെ വിശാലമായ തുറന്ന വയലുകൾക്കിടയിലാണ് ഗാന്ധിനഗർ സ്ഥാപിതമായത്. അക്കാലത്ത്, ഈ അഭിലാഷകരമായ നഗരം ഗുജറാത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായി പരിണമിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹരിതാഭവും മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നായി എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല.
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ഗാന്ധിനഗർ 61 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി മാത്രമല്ല, ഗുജറാത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റേയും ആസൂത്രിത വികസനത്തിൻ്റേയും പുരോഗമന ഭരണത്തിൻ്റേയും ശാശ്വത പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഗുജറാത്ത് സിഎംഒ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗാന്ധിയൻ നഗരമായി ഇത് ആദ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. വൃത്തിയുള്ള പരിസ്ഥിതിയും കുറഞ്ഞ മലിനീകരണതോതും പിന്നീട് മലിനീകരിക്കപ്പെടാത്ത നഗരമെന്ന ഖ്യാതി നേടിക്കൊടുത്തു, അതേസമയം വിശാലമായ വൃക്ഷങ്ങൾ കാരണം നഗരം ഹരിത നഗരം എന്നും ഇത് പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവതരിപ്പിച്ച സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഗാന്ധിനഗർ ഒരു ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി, മഹാത്മാ മന്ദിർ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, മെട്രോ കണക്റ്റിവിറ്റി, അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നഗരത്തെ ഭരണത്തിൻ്റേയും നവീകരണത്തിൻ്റേയും നിക്ഷേപത്തിൻ്റേയും ആധുനിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരം ആസൂത്രിത വളർച്ചയുടെ ഈ യാത്ര തുടരുന്നു.
ഗാന്ധിനഗർ രൂപീകരണം
ചരിത്രപരമായ മഹാഗുജറാത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെത്തുടർന്ന് 1960 മെയ് ഒന്നിന് ഗുജറാത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായി രൂപീകൃതമായത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ഉയർന്നുവന്നു: പുതിയ തലസ്ഥാനം എവിടെ സ്ഥാപിക്കണം? അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലുതും വികസിതവുമായ നഗരമായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് എങ്കിലും, സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സൗകര്യത്തിനപ്പുറം ഭാവി തലമുറകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലസ്ഥാനമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടി ഗുജറാത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ദീർഘകാല ദർശനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗാന്ധിനഗറാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
നഗരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ വാസ്തുശിൽപി ലൂയിസ് ഖാനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഗുജറാത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമെടുത്തു. ഉത്തരവാദിത്തം എച്ച് കെ മേവാഡയെ ഏൽപ്പിച്ചു, പിന്നീട് പ്രകാശ് എം. ആപ്തെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു. പാശ്ചാത്യ ആസൂത്രണ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനുപകരം ഇന്ത്യൻ നഗര ആസൂത്രണ തത്വങ്ങൾ, ഗുജറാത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങൾ എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇവർ നഗരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
സബർമതി നദിയുടെ തീരത്ത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ നഗരം ഗാന്ധിയൻ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാളിത്യം, തുറന്ന മനസ്, ഐക്യം എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ചണ്ഡീഗഢ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ നഗരമായാണ് ഗാന്ധിനഗർ അറിയപ്പെടുന്നത്.
സാമൂഹികരംഗത്തെ നേട്ടങ്ങൾ
നിലവിൽ, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ല സമാധാനം, സ്ഥിരത, ഐക്യം, സമഗ്ര വികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വ്യവസായങ്ങൾ, ഊർജ്ജം, കൃഷി, റോഡ് വികസനം, ജലവിതരണം, തൊഴിൽ, സ്ത്രീ-ശിശു വികസനം, പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ വികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ജില്ല സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു.
ആദ്യ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഒരു ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം പോലും നീക്കിവച്ചിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ആ സമയത്ത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം, അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാ മന്ദിറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഈ ദർശനം പ്രകടമായി.
വിദ്യാഭ്യാസ നഗരമെന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധിനഗറിന് പുതിയൊരു വ്യക്തിത്വം കൈവന്നിരിക്കുന്നു
ഇതോടൊപ്പം, ഗാന്ധിനഗറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, പിഡിപിയു, ഗുജറാത്ത് നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡിഐസിടി, എൻഐഡി, ചിൽഡ്രൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഐഐടി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗാന്ധിനഗറിന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നഗരമെന്ന നിലയിൽ പുതിയൊരു വ്യക്തിത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തലസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.
അക്ഷർധാം മുതൽ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി വരെയുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ
നഗര രൂപകൽപ്പന, ഹരിത ഇടങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക ആകർഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഗാന്ധിനഗർ പ്രശസ്തമാണ്. ഇന്ദ്രോദ ദിനോസർ, ഫോസിൽ പാർക്ക്, അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം, വിശാലമായ പച്ചപ്പ് എന്നിവ കാരണം ഇത് "ഇന്ത്യയുടെ വൃക്ഷ തലസ്ഥാനം" എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മഹാത്മാ മന്ദിർ, ഇന്ദ്രോദ പാർക്ക്, അക്ഷർധാം, സരിത ഉദ്യാൻ, പുനീത് വാൻ, അദലാജ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാവ്, അംബാപൂർണി വാവ്, വാസൻ ഗ്രാമത്തിലെ വൈജ്നാഥ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, മഹുദിയിലെ ജൈന ക്ഷേത്രം, ജൈന തീർത്ഥ - കോബ, രൂപാൽ ഗ്രാമത്തിലെ വർദായിനി ക്ഷേത്രം, വിധാൻ സഭ, ത്രിമന്ദിർ, അമർനാഥ് ധാം, ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി എന്നിവയാണ് ആകർഷണങ്ങൾ. ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമായ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയും ഗാന്ധിനഗറിലുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മെട്രോ ട്രെയിനിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും മഹാത്മാ മന്ദിറിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം.
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