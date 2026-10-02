ഗാന്ധിജിയുടെ സമാധാന സന്ദേശം ലോകത്തിന് മാതൃക; ബാപ്പുജിക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് രാജ്യം
രാജ്ഘട്ടിലെ ഗാന്ധിജിയുടെ സമാധിയിൽ നടന്ന സർവധർമ പ്രാർഥനയിൽ ദ്രൗപതി മുർമു പങ്കെടുത്തു
By ANI
Published : October 2, 2026 at 11:59 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 157-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ആദരമർപ്പിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഗാന്ധിജിയുടെ സമാധാന സന്ദേശം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. ബാപ്പുജിയുടെ ജീവിതം മാനവരാശിയെ നയിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും അനുസ്മരിച്ചു.
രാജ്ഘട്ടിലെ ഗാന്ധിജിയുടെ സമാധിയിൽ നടന്ന സർവധർമ പ്രാർഥനയിൽ ദ്രൗപതി മുർമു പങ്കെടുത്തു. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിൻ്റെയും സംഘർഷത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സമാധാന സന്ദേശം കൂടുതൽ പ്രസക്തമായിത്തീരുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രപതി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. 157-ാം ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും പേരിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
On behalf of all citizens, I pay my respectful tribute to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi on his 157th birth anniversary celebrated as Gandhi Jayanti. https://t.co/dCZc36PnMU— President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2026
സഹാനുഭൂതിക്കും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് 2047 ഓടെ വികസിത് ഭാരത് എന്ന ദേശീയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നേറുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിലും ഉന്നമനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഗാന്ധിജിയുടെ സർവോദയം എന്ന ആശയത്തെയാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ധാർമികമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതും വികസിതവും ആത്മനിർഭരവുമായ ഒരു ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പുതുക്കാമെന്ന സന്ദേശവും രാഷ്ട്രപതി പങ്കുവച്ചു.
ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഗാന്ധിജിക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചു. ആദരണീയനായ ബാപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതം സത്യം, അഹിംസ, കരുണ, സേവനം എന്നിവയുടെ പ്രകാശഗോപുരമാണെന്നും അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മാനവരാശിക്ക് വഴികാട്ടിയായി തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കും വികസിത ഭാരതത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കാൻ ബാപ്പുവിൻ്റെ കാലാതീതമായ സന്ദേശം സഹായിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറയുന്നതും ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകൾ ലോകമെമ്പാടും ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം അനുസ്മരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വീഡിയോയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിന്നിട്ടും ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
पूज्य बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा का ऐसा प्रकाशस्तंभ है, जो हर युग में मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥ https://t.co/P6AcuWyVfu— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
മാനവരാശിക്കൊപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രവാഹം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവ പ്രസക്തമായി തുടരും. സ്വദേശി, ഖാദി എന്നിവയ്ക്ക് ഗാന്ധിജി നൽകിയ സംഭാവനകളെ പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഒരു ഖാദി ഉത്പന്നമെങ്കിലും വാങ്ങി ഇത് സ്വദേശിയാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്ക് ആദരം
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി ആദരമർപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രിയുടെ ലാളിത്യവും രാജ്യത്തോടുള്ള സമർപ്പണവും എന്നും വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രിയുടെ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെയും രാജ്യത്തെ സൈനികർക്കും കർഷകർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്കിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഈ മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ടുവച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ ഉണർന്നുപ്രവർത്തിച്ചു. ശാസ്ത്രിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ എളിമയും ദൃഢനിശ്ചയവുമുള്ളതായി വിശേഷിപ്പിച്ച നരേന്ദ്ര മോദി, രാജ്യത്തോടുള്ള നിസ്വാർഥമായ സമർപ്പണം പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിൽപ്പോലും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കിയെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
May Bapu’s timeless message keep guiding us towards a better society and a Viksit Bharat. #GandhiJayanti https://t.co/nEISzsM37X— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രമുഖർ
ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ശാസ്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ വിജയ് ഘട്ടിൽ ആദരമർപ്പിച്ചു. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത, ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ തരൺജിത് സിങ് സന്ധു, കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ, ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള എന്നിവരും രാജ്ഘട്ടിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഒഡിഷയിലെ പുരിയിൽ പത്മശ്രീ സുദർശൻ പട്നായിക്കിൻ്റെ സാൻഡ് ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് മണൽശിൽപം ഒരുക്കി. ഈ കലാസൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തതായി വിദ്യാർഥികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു.
ജയ്പൂരിലെ രാജസ്ഥാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻലാൽ ശർമ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്കും ആദരമർപ്പിച്ചു. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂഡൽഹിയിലെ കർത്തവ്യ ഭവൻ-ഒന്നിന് സമീപം നടന്ന ശ്രംദാൻ പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജഗത് പ്രകാശ് നഡ്ഡ പങ്കെടുത്തു. ഗുരുഗ്രാമിൽ ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ പരിപാടിയിൽ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സെയ്നി നഗരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിൽ സ്വച്ഛത ഹി സേവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്വച്ഛത്തോൺ 2026 സംഘടിപ്പിച്ചു.
Homage to Lal Bahadur Shastri Ji, whose simplicity and dedication to the nation remain deeply inspiring. https://t.co/edMiRdsf0v— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
1869 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തറിലാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത്. ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു. 1904 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഗൾസരായിയിലാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ജനിച്ചത്. 1964 മുതൽ 1966 വരെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
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