"ഈശ്വർ അല്ലാ തേരോ നാം... സബ്കോ സന്മതി ദേ ഭഗവാൻ', വെടിയുണ്ടകൾ നിശബ്ദമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ പ്രാർഥന, ഇന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തി
കാലം ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളുടെ പ്രസക്തി അല്പം പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അക്രമവും വർഗീയതയും യുദ്ധഭീതിയും ലോകത്തെ വേട്ടയാടുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
Published : October 2, 2026 at 7:17 AM IST
രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പവിത്രമായ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഒക്ടോബര് 2. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിൽ അഹിംസയെന്ന മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയെ തോൽപ്പിച്ച ആ മഹാനായ നേതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം ലോകമമ്പാടും 'അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിന'മായി ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
"എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം" എന്ന് ധൈര്യസമേതം ലോകത്തോടു പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി, വാക്കുകളേക്കാൾ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. സത്യം, അഹിംസ, ലളിതജീവിതം, സഹജീവിസ്നേഹം എന്നീ തത്ത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹം സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളുടെ പുരോഗതിയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഖാദി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും ഗ്രാമോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പങ്ക്
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി വഹിച്ച പങ്ക് അതുല്യവും സമാനതകളില്ലാത്തതുമാണ്. ആയുധങ്ങൾക്കപ്പുറം സത്യം, അഹിംസ എന്നീ രണ്ട് ആയുധങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി. കേവലമൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിനപ്പുറം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത് ഗാന്ധിജിയാണ്.
സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1915-ൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി.
ചമ്പാരൻ, ഖേദ സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ (1917 - 1918)
ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. ബിഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ നീലം കർഷകരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഗുജറാത്തിലെ ഖേദയിൽ വരൾച്ച കാരണം ദുരിതത്തിലായ കർഷകരുടെ നികുതി ഇളവിനുമായി നടത്തിയ ഈ സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ വലിയ വിജയമായി.
നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം (1920 - 1922)
ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും റൗലറ്റ് ആക്ടിനുമെതിരെ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രസ്ഥാനമാണിത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, കോടതികൾ, പദവികൾ എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. 1922-ൽ ചൗരിചൗരാ അക്രമസംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി ഈ സമരം നിർത്തിവെച്ചു.
ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം / ദണ്ഡി യാത്ര (1930)
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഉപ്പുനികുതി നിയമത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സമരമാണിത്. 1930 മാർച്ച് 12-ന് അഹമ്മദാബാദിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കാൽനടയാത്ര ഏപ്രിൽ 6-ന് ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തെത്തി കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പുറുക്കി നിയമം ലംഘിച്ചു. ഇത് കാർഷിക-വ്യവസായ മേഖലകളിലടക്കം വലിയ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനമായി മാറി.
വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ (1931)
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലണ്ടനിൽ നടന്ന രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏക പ്രതിനിധിയായി ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്തു.
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം (1942)
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഉടനടി വിട്ടുപോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച അവസാനത്തെ വലിയ ബഹുജന സമരമാണിത്. "പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക" എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആഹ്വാനം അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഈ സമരത്തിലാണ്.
കാലം ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളുടെ പ്രസക്തി അല്പം പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അക്രമവും വർഗീയതയും യുദ്ധഭീതിയും ലോകത്തെ വേട്ടയാടുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ലോകസമാധാനത്തിന് അക്രമത്തിൻ്റെ വഴിയല്ല, മറിച്ച് സംവാദത്തിൻ്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും വഴിയാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഗാന്ധിജി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
മതഭ്രാന്തിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ മഹാത്മാവ്
ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ അഹിംസയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും പാതയിലൂടെ നയിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് ജന്മം നൽകിയ മഹാത്മാവ്, ഒടുവിൽ അതേ മണ്ണിൽ മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ഇരയായി വീണുപോയത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരുദ്ധ്യവും തീരാനോവുമാണ്. 1948 ജനുവരി 30-ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബിർള ഹൗസിൽ വെച്ച് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന മതഭ്രാന്തൻ്റെ വെടിയുണ്ടകളേറ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി വിടപറയുമ്പോൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയായിരുന്നു.
വിഭജനത്തിൻ്റെ നോവും ശാന്തിക്കായുള്ള പോരാട്ടവും
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഡൽഹിയിൽ ആഘോഷങ്ങൾ തിമിർക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബംഗാളിലെ നവഖാലിയിൽ മതഭ്രാന്തന്മാർ പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുമ്പോൾ, ചോരയൊഴുകുന്ന തെരുവുകളിലൂടെ നഗ്നപാദനായി നടന്ന് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യം ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചു. വിഭജനത്തെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായും, പാകിസ്ഥാന് കരാർ പ്രകാരം നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന 55 കോടി രൂപ നൽകുന്നതിനായും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ നിലപാടുകൾ കടുത്ത വർഗീയവാദികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജി മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ബലികഴിക്കുകയാണെന്നും അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ആ തെറ്റായ ചിന്തയും അന്ധമായ മതഭ്രാന്തുമാണ് ഒടുവിൽ ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ ജീവനെടുത്തത്.
ആ കറുത്ത ജനുവരി 30
1948 ജനുവരി 30-ന് വൈകുന്നേരം 5:17. പതിവുപോലെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന ഗോഡ്സെ വിനയപൂർവ്വം ഗാന്ധിജിയെ വണങ്ങി. പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പിസ്റ്റളിൽ നിന്നും മൂന്ന് തവണ അവൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തു. "ഹേ രാം..." എന്ന അവസാന വാക്കുകളോടെ ആ പുണ്യജീവൻ മണ്ണിലേക്ക് വീണു.
അഹിംസയുടെ ആചാര്യൻ അക്രമത്തിൻ്റെ ഇരയായി മാറി. ലോകം മുഴുവൻ ആ വാർത്ത കേട്ട് സ്തംഭിച്ചുപോയി. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിതുമ്പലോടെ ആകാശവാണിയിലൂടെ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു, എങ്ങും ഇരുട്ടാണ്..."
മതഭ്രാന്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി നൽകുന്ന പാഠം
ഗാന്ധിജിയെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നാണ് കൊലയാളി കരുതിയത്. എന്നാൽ ഓർമകളിൽ ഗാന്ധിജി കൂടുതൽ കരുത്തനായി മാറി. മതഭ്രാന്ത് എന്നത് രാജ്യങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും എങ്ങനെ തകർക്കുമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം.
മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള വിദ്വേഷവും അസഹിഷ്ണുതയും മനുഷ്യനെ മൃഗമാക്കുമെന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വഴി. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിൽ ആലപിച്ചിരുന്ന "ഈശ്വർ അല്ലാ തേരോ നാം, സബ്കോ സന്മതി ദേ ഭഗവാൻ" എന്ന വരികൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ കാതലായിരുന്നു.
ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും, ലോകം ഇന്നും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും പിടിയിലാണ്. വർഗീയതയും മതഭ്രാന്തും വീണ്ടും തലപൊക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു. വെടിയുണ്ടകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ തകർക്കാനാകൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ തകർക്കാനാകില്ല. മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും ഗാന്ധിയൻ വെളിച്ചം ഇന്നും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ആ വെളിച്ചം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരം.