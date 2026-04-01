ജമ്മു കശ്മീരിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു
ഗന്ദർബാലിലെ അർഹാമ വനപ്രദേശത്ത് സേനയുടെ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ വിന്യസിച്ചു. സംയുക്ത സേനയുടെ 'ഒപി അർഹാമ' ഓപ്പറേഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം.
Published : April 1, 2026 at 10:13 AM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗന്ദർബാൽ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചു. അർഹാമ മേഖലയിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു സുരക്ഷാസേനയുടെ തെരച്ചിൽ.
വനപ്രദേശത്ത് ഭീകരരുണ്ടെന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസും സൈന്യവും സിആർപിഎഫും സംയുക്തമായാണ് പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. 'ഒപി അർഹാമ' എന്ന പേരിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരർ സൈന്യത്തിന് നേരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
#WATCH | Jammu and Kashmir: In Ganderbal, a joint operation by the Police, Army, and CRPF is currently underway in the Arhama (Ahrama) forest area following reports of gunshots.— ANI (@ANI) April 1, 2026
ഉടൻതന്നെ സൈന്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന ഭീകരർ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ സൈനികരെ മേഖലയിലേക്ക് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും സുരക്ഷാസേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഗന്ദർബാലിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയന്ത്രണരേഖയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം; പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരനെ വധിച്ചു
മാർച്ച് 15ന് കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണരേഖയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരനെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. ഉറി സെക്ടറിൽ സൈന്യവും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും ചേർന്നാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടെ ഭീകരൻ്റെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സൈന്യത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത ഭീകരനെ സുരക്ഷാസേന പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ദിവസങ്ങളോളം തെരച്ചിൽ നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിരന്തരമായ പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സേന നൽകുന്നത്.
#WATCH | Ganderbal, Jammu & Kashmir: Gunshots were heard during a cordon and search operation in the Arhama area of Ganderbal district.— ANI (@ANI) March 31, 2026
അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തം
മാർച്ച് 10ന് സമാനമായ രീതിയിൽ രജൗരി ജില്ലയിലെ നൗഷേര സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണരേഖ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റൊരു ഭീകരനെയും സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. പതിവ് പെട്രോളിങ്ങിനിടെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷാസേന വെടിയുതിർത്തത്. വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ അതിർത്തിയിലെ മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകി നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണരേഖയിലും സാംബ, കതുവ, ജമ്മു എന്നീ ജില്ലകളിലും സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 240 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, ആയുധക്കടത്ത്, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനം എന്നിവ തടയാൻ സൈന്യത്തെയും ബിഎസ്എഫിനെയും വൻതോതിൽ വിന്യസിച്ചു. രാത്രികാല പട്രോളിങ് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ പഴുതടച്ചുള്ള സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉന്നത സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം: 12 ലക്ഷം വരെ നികുതിയില്ല, എടിഎം നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം; അറിയേണ്ടതെല്ലാം