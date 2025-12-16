Kerala Local Body Elections2025

വിലയ്‌ക്ക് വാങ്ങേണ്ടതാണോ? സ്ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവി തലമുറ അറിയണം; പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

സ്‌ത്രീധനം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ, ഇന്നത്തെ യുവാക്കളെ, ഭാവിതലമുറയെ, സ്‌ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ചും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബോധവത്‌ക്കരിപ്പിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

Supreme Court (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 10:59 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീധനം എന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ഭാവിതലമുറയെ ബോധവാന്മാരാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തുല്യരാണെന്നും ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്രിതരാക്കരുതെന്നുമുള്ള ഭരണഘടനാ നിലപാട് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.

സ്ത്രീധന നിർമാർജനം ഭരണഘടനാപരവും സാമൂഹികവുമായ ആവശ്യമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കരോൾ, എൻ. കോടീശ്വർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഫലപ്രദമല്ലാത്തതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ഈ ദുഷ്പ്രവണത വ്യാപകമാണെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീധനം ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്‌ത മത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണാമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

"ഇസ്ലാമിൽ, സ്ത്രീധനം നിഷിദ്ധമാണ്. വിവാഹസമയത്ത് വരൻ വധുവിന് നൽകേണ്ട നിർബന്ധിത സമ്മാനമാണ് മഹർ. ഇത് നിക്കാഹിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു. മഹറിന് പല രൂപങ്ങളെടുക്കാം - പണം, ആഭരണങ്ങൾ, സ്വത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വിലയേറിയ വസ്‌തുക്കൾ അങ്ങനെ ഏന്തെങ്കിലും ഒന്ന്.

എന്നാൽ അത് വധുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഭർത്താവിനോ കുടുംബത്തിനോ അത് തിരികെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ പ്രശ്‌നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും കേന്ദ്രീകൃത ശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

2001-ലെ സ്ത്രീധന മരണക്കേസിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്‌ത്രീധനം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ, ഇന്നത്തെ യുവാക്കളെ, ഭാവിതലമുറയെ, ഈ സ്‌ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ചും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബോധവത്‌ക്കരിപ്പിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

അപ്പീലുകൾ അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി കേസിൽ അവരുടെ ശിക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ, സ്ത്രീ കുറ്റവാളിക്ക് 94 വയസ് പ്രായമുണ്ടായതിനാൽ അവരെ തടവ് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. വിചാരണ കോടതി വിധിച്ച ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കാൻ നാല് ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ കീഴടങ്ങാൻ മറ്റ് പ്രതിയോട് ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.

24 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സ്ത്രീധന മരണ കേസിലാണ് ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത്. നിയമം ഫലപ്രദമല്ലാതായി തുടരുകയും, സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഫലപ്രാപ്‌തിയില്ലായ്‌മയും ദുരുപയോഗവും തമ്മിലുള്ള ഈ ആന്ദോളനം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു, അതിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്", ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീധന നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാൻ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായി നിയമനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

