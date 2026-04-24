''ഇന്ധന വിതരണം സ്ഥിരതയോടെ തുടരുന്നു''; പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

സംഘർഷങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജന ആശങ്ക ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയത്.

FUEL SUPPLIES LPG WEST ASIA SITUATION LPG CRYSIS
A worker arranges LPG cylinders at a gas agency amid the ongoing supply crunch, in Mirzapur, Uttar Pradesh, Thursday, April 9, 2026 (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 8:02 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് (എൽപിജി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര ഇന്ധന വിതരണം സ്ഥിരതയോടെ തുടരുന്നുവെന്നും ക്ഷാമം ഇല്ലെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് വരുന്നതായും വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി (മാർക്കറ്റിംഗ് & ഓയിൽ റിഫൈനറി) സുജാത ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.

“ഓൺ-ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ, നിരവധി തലങ്ങളിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിങ് ഒരു പരിധിവരെ യുക്തിസഹമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര വിതരണം തടസങ്ങളില്ലാതെ സുഗമമായി നടക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളും തടസമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ സർക്കാർ ക്രമേണ വിതരണം ഏകദേശം 70 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചു, ” - സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

സംഘർഷങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജന ആശങ്ക ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയത്. വ്യാവസായിക ആവശ്യകതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ബദൽ ഇന്ധനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമവും നേരിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൽക്കരി, മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയ അധിക ഇന്ധനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തര പി‌എൻ‌ജി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഗതാഗതത്തിനും (സി‌എൻ‌ജി) പ്രകൃതിവാതക വിതരണം ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനമാക്കി വർധിപ്പിച്ചു. എല്ലാ തലങ്ങളിലും, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അസൗകര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

ആഭ്യന്തര വിതരണങ്ങൾ വലിയതോതിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, വാണിജ്യ എൽ‌പി‌ജി വിഭാഗത്തിലെ ചില പരിമിതികൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ക്രമേണ വിതരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, ഗൾഫിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എം‌ഇ‌എ) അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായും ഏകോപന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൗരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകളും 24x7 ഹെൽപ്പ് ലൈനുകളും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എംബസികൾ പതിവായി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളുമായും കമ്പനികളുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കോൺസുലാർ പിന്തുണയും ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ മടക്കയാത്രാ അഭ്യർഥനകളും സർക്കാർ സുഗമമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം വിമാന സർവിസുകള്‍ ക്രമേണ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതായും അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ, 12.38 ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർ സംഘർഷ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്‌ച മാത്രം, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധിക സർവീസുകൾക്കൊപ്പം യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 110 വിമാനങ്ങൾ സർവിസ് നടത്തി. ബഹ്‌റൈൻ, ഇറാഖ്, ഇസ്രായേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമാതിർത്തി പരിമിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാൻ ചരക്ക്, ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾക്കായി ഭാഗികമായി തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: ''പൗരന്മാർ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുക''; ബംഗാൾ പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി

TAGGED:

FUEL SUPPLIES
LPG
WEST ASIA SITUATION
LPG CRYSIS
IRAN ISRAEL US WAR

