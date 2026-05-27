ഇന്ധനവില വർധനവ്; ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എയർ ഇന്ത്യ
അന്തരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണവുമായി എയർ ഇന്ത്യ. 22 ശതമാനം വരെ സർവീസുകൾ കുറച്ചേക്കും.
Published : May 27, 2026 at 4:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ധന വിലവർധനവിനെ തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എയർ ഇന്ത്യ. 22 ശതമാനം വരെ സർവീസുകൾ കുറക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയായിരിക്കും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക.
നേരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളിലും എയർ ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ചില സർവീസുകൾ തത്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചും ചിലയിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളുടെ എണ്ണവും കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കാരണം വിമാന ഇന്ധനത്തിലുള്ള വില കുതിച്ചുയരുന്നതാണ് സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.
"ഏകദേശം 4,400 സർവീസുകളാണ് എയർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്. അവയിൽ 3,600 ആഭ്യന്തര സർവീസുകളും 800 അന്തരാഷ്ട്ര സർവീസുകളുമാണ് ഉള്ളത്. 2026 ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അന്തരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്ക് നേരത്തെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേ കാലയളവിൽ ചില ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കും താത്കലികമായി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്", എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ധനവിലയിലെ വർധനവ് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി. സർവീസ് റദ്ദാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ഡൽഹി-ഷിക്കാഗോ, മുംബൈ-ന്യൂയോർക്ക്, ഡൽഹി-ഷാങ്ഹായ്, ചെന്നൈ-സിംഗപ്പൂർ, എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർവീസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് എയർലൈൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഈ നിയന്ത്രണം താത്കലിക്കമായിരിക്കുമെന്നും ഉയർന്ന പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധന( എടിഎഫ്) വിലകളിലെ വർധനവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്തിനാണ് നിയന്ത്രണം?
വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ചെലവിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഇന്ധനവിലയിലെ വർധനവാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആഗോള എണ്ണ വിപണികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിമാന കമ്പനികൾക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഇന്ധന വില വർധവിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എയർലൈൻ വ്യവസായം കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിമാന കമ്പനികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് കൈമാറിയിരുന്നു.
ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ആകെ പ്രവർത്തനച്ചെലവിൻ്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തോളം വിമാന ഇന്ധനത്തിനായി ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനികൾ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി വീണ്ടും വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാന സർവീസുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
