'ആഗോള എണ്ണ വില കുറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇല്ലാത്തെ വിലക്കുറവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍'; പെട്രോള്‍ ഡീസൽ എക്സൈസ് ഇളവിനെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ഏഴ് തവണ ആഗോള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്തൃ വില കുറച്ചില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍ സർക്കാർ എക്സൈസ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നും പരിഹാസം.

By PTI

Published : March 27, 2026 at 3:25 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍ സർക്കാർ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എക്സൈസ് ഇളവ് നൽകിയെന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരിഹാസം. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ഏഴ് തവണ ആഗോള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വില കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്തൃ വില കുറച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍ സർക്കാർ പെട്രോളിൻ്റെ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപയായി കുറയ്ക്കുകയും ഡീസലിനെ തീരുവയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന് ജയറാം രമേശ്.

"കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ഏഴ് തവണ ആഗോള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്തൃ വില കുറച്ചില്ല. ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണമായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 30 വരെ കാത്തിരിക്കുക'' കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജയറാം രമേശ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ജനങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു. "പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ 'കുറയുന്നു' എന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിന് ആശ്വാസം നൽകിയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. യഥാർഥത്തിൽ കുറച്ചത് എണ്ണ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ സർക്കാരിന് നൽകുന്ന ലെവിയായ 'പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് തീരുവ'യാണ്. 'പ്രത്യേക', 'അധിക' എന്നീ വാക്കുകൾ ഈ നികുതി എത്രത്തോളം അനാവശ്യമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓ, എത്ര ഉദാരമനസ്‌കത! ഏതൊരു സർക്കാരിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ദാനധർമ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വരം സംരക്ഷിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റർ പുരി, സർക്കാരും പണവും രണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെതാണ്. അവർ എപ്സ്റ്റീൻ്റെതല്ല" എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതുമുതൽ എണ്ണ കമ്പനികൾ നഷ്‌ടം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് ആഖ്യാനത്തിൽ മാത്രമാണ് - യാഥാർത്ഥ്യത്തിലല്ല. തലക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനും ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനും പകരം, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിലാണ് സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

മോദിയുടെ മാസ്റ്റർസ്ട്രോക്ക് എന്നത് വിലകുറഞ്ഞ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങി ഇന്ധന വില കൂട്ടുന്നതാണ്. 2014 മെയ് മാസത്തിൽ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് $106.94 ആയിരുന്നു. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 71.71 രൂപയും ഡീസലിന് 56.71 രൂപയും. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് - അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ബാരലിന് ഏകദേശം 70 യുഎസ് ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 94.72 രൂപയ്ക്കും ഡീസലിന് 87.62 രൂപയ്ക്കുമാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ഒറ്റ ഘട്ടമായും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഏപ്രിൽ 23 നും, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഏപ്രിൽ 23 നും 29 നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായും നടക്കും. മെയ് നാലിന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.

