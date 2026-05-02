വാണിജ്യത്തിന് പിന്നാലെ ഗാർഹിക പാചകവാതക വിലയും കൂട്ടുന്നു; സിലിണ്ടറിന് 50 രൂപ വരെ വർധിച്ചേക്കും

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 7:25 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ധന, പാചകവാതക വില ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം കുത്തനെ വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് 40 മുതൽ 50 രൂപ വരെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടുക. വിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുന്നതാണ് എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ പുതിയ തീരുമാനം.

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിലും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വർധനയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനമാണ് നിരക്ക് ഉയർത്താൻ പ്രധാനമായും എണ്ണക്കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇന്ധന വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കമ്പനികൾ തയാറായിരുന്നില്ല. ഇക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ വൻ നഷ്ടം നികത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വില കൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും.

കുടുംബ ബജറ്റ് താളംതെറ്റും
പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് 50 രൂപ വരെ കൂട്ടുന്നത് രാജ്യത്തെ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബജറ്റിനെ താളംതെറ്റിക്കും. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വളരെ ചെറിയ ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ വില വർധന ഈ നേരിയ ഇളവുകളെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കും.

ഹോട്ടലുകൾക്കും മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില നേരത്തെ തന്നെ തുടർച്ചയായി കൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്കും വില കൂട്ടാൻ കമ്പനികൾ തീരുമാനിച്ചത്. സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ മിക്കവർക്കും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനം സാധാരണ ജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം തുടരുമോ എന്നതിലും ആശങ്കയുണ്ട്.

വിപണിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകും
തുടർച്ചയായുള്ള ഇന്ധന വില വർധന വിപണിയിലും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഉയരുന്നത് വ്യവസായ മേഖലയെ പൂർണമായും തളർത്തുകയും ചരക്കുകടത്ത് ചെലവ് ക്രമാതീതമായി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ പച്ചക്കറി മുതൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വരെ വൻതോതിൽ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗതാഗത മേഖലയിലും ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും.

ഓട്ടോ, ടാക്സി, യാത്രാബസ് നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ വർധിപ്പിക്കേണ്ട ദയനീയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വാഹന ഉടമകൾ എത്തും. നിലവിൽ തന്നെ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റംമൂലം ദരിദ്രരും ഇടത്തരക്കാരുമായ ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ദിനംപ്രതി നേരിടുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇരുട്ടടിയായി ഇന്ധന വിലയും പാചകവാതക വിലയും വീണ്ടും കൂടുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്.

സർക്കാർ ഇടപെടൽ അനിവാര്യം
രാജ്യത്തെ പ്രധാന എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ധന വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ദിവസേന വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ നിലവിൽ കമ്പനികൾക്ക് പൂർണ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ പാചകവാതക വില സാധാരണയായി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് പുതുക്കാറുള്ളത്. ഇത്തവണ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനാണ് കമ്പനികളുടെ അടിയന്തര നീക്കം.

ഈ വില വർധന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണമായും ദുരിതത്തിലാക്കുകയും അവരുടെ വാങ്ങൽശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വിപണിയിലെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗവൺമെൻ്റ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. നികുതി ഇളവുകൾ നൽകി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി തയാറാകണമെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനോടകം ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രതിദിനം ഈടാക്കുന്ന ഭീമമായ നികുതിയാണ് ഇന്ധന വില ഇത്രയധികം ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണം.

നിലവിലെ അത്യന്തം ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വളരെ വേഗം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. വില വർധന പിൻവലിക്കാൻ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദുരിതം ഒഴിവാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇളവുകൾ ഗവൺമെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്നാണ് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

Also Read:- ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരും; പാചകവാതക വില കുറയ്ക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത്

