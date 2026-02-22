ETV Bharat / bharat

കശ്‌മീരിലെ ചൂടേറിയ മഞ്ഞുകാലം; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞുരുകല്‍ മുതല്‍ വിളനാശം വരെ, ആശങ്കയില്‍ വിദഗ്ദ്ധര്‍

2016 ഫെബ്രുവരി 24ന് ഇവിടെ 20.6 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR WARM WINTERS IN KASHMIR SURGE IN TEMPERATURE JK WEATHER
A view of the blooming Tulips during the winter season at SKAUST Kashmir, in Srinagar on Feb 15, 2026 (ANI)
author img

By Moazum Mohammad

Published : February 22, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഫെബ്രുവരിയില്‍ തന്നെ കൊടുംചൂടിലേക്ക് അമര്‍ന്നിരിക്കുന്നു ജമ്മു കശ്‌മീര്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ താപനില 21 ഡിഗ്രിക്കും മുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ശരാശരി താപനിലയെക്കാള്‍ പത്ത് നോട്ട് കൂടുതലാണിത്. 2016 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2016 ഫെബ്രുവരി 24ന് ഇവിടെ 20.6 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Also Read: കേരളം വരൾച്ചയിലേക്കോ? വരുന്നു എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം, പുതിയ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇങ്ങനെ...

വേനല്‍ക്കാലം അതിന്‍റെ പൂര്‍ണ തോതിലാകുന്ന ഏപ്രിലില്‍ കശ്‌മീരിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അമിതമായ ചൂട്. അതേസമയം രാവിലെയും വൈകിട്ടും നേരിയ തണുപ്പുമുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞുകാലത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ തന്നെ ആളുകള്‍ കമ്പിളിപ്പുതപ്പുകളോട് വിടപറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചൂട് അസാധാരണമാണെന്നും ഇപ്പോള്‍ വീടുകളില്‍ തങ്ങള്‍ ഹീറ്ററുകള്‍ ഓണ്‍ ചെയ്യാറില്ലെന്നും നാട്ടുകാരനായ അലി മുഹമ്മദ് എന്ന 65കാരന്‍ പറഞ്ഞു. രാത്രിയിലും നല്ല രീതിയില്‍ ചൂടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത അഥവാ വെസ്റ്റേണ്‍ ഡിസ്റ്റര്‍ബന്‍സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശീതക്കാറ്റിന്‍റെ അഭാവമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ചൂട് കൂടാന്‍ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വതന്ത്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകനായ ഫൈസന്‍ ആരിഫ് പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഈ കാറ്റാണ് മേഖലയില്‍ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ മധ്യത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള്‍ കശ്‌മീരില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR WARM WINTERS IN KASHMIR SURGE IN TEMPERATURE JK WEATHER
Higher reaches of Gulmarg (ETV Bharat)

ഇത്തരത്തില്‍ താപനില തുടര്‍ന്നാല്‍ ഹിമാലയത്തിന്‍റെ ഉന്നത കൊടുമുടികളിലെ മഞ്ഞുരുകാന്‍ ഇടയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR WARM WINTERS IN KASHMIR SURGE IN TEMPERATURE JK WEATHER
An elderly farmer works in a tulip field, in Srinagar, Tuesday, Feb. 17, 2026 (PTI)

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ആറ് വര്‍ഷമായി കശ്‌മീര്‍ താഴ്‌വര ചൂടിന്‍റെ പിടിയിലാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍ പ്രൊഫ.ഷക്കീല്‍ അഹമ്മദ് റോംഷൂ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച കുറയുകയും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ നേരത്തെ ഉരുകാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ അകാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞുരുകല്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തെറ്റിക്കും. സാധാരണ ഗതിയില്‍വേനല്‍ക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ മഞ്ഞുരുകല്‍ മൂലം നദികളില്‍ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുകയും ഭൂഗര്‍ഭ ജലവിതാനം ഉയരുകയും ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. ഈ പുത്തന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ മഞ്ഞുരൂപപ്പെടലിന് തടസമാകുന്നു. ഇത് നദികളിലെ വെള്ളത്തെയും ബാധിക്കും. ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പലയിടങ്ങളിലും ജല ദൗര്‍ലഭ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR WARM WINTERS IN KASHMIR SURGE IN TEMPERATURE JK WEATHER
File photo of a houseboat anchored to the banks of a dried-up Jhelum river (ANI)

പശ്ചിമ നദികളായ ഝലം, ചിനാബ് എന്നിവയിലും അവയുടെ പോഷകനദികളിലും അടിയുന്ന മഞ്ഞ് വേഗത്തില്‍ ഉരുകുകയും ഇത് താത്ക്കാലികമായി നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയും ഉണ്ടാക്കും. ഇത് വയലുകളില്‍ ജലസേചനം നടത്തേണ്ട വേനല്‍ക്കാലത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടാതാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR WARM WINTERS IN KASHMIR SURGE IN TEMPERATURE JK WEATHER
People arrive to offer midday prayers on the first day of the holy month of 'Ramzan', at Jamia Masjid, in Srinagar, Jammu and Kashmir, Thursday, Feb. 19, 2026 (PTI)

ഇതേ ശൈലി തുടര്‍ന്നാല്‍ ദീര്‍ഘകാലം വെള്ളം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും റോംഷൂ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം മേഖലയിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകള്‍ക്കും തിരിച്ചടിയാകും.

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR WARM WINTERS IN KASHMIR SURGE IN TEMPERATURE JK WEATHER
Higher reaches of Gulmarg (ETV Bharat)

വസന്തകാലത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ നദികളിലും അരുവികളിലും ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വേനല്‍ക്കാലമാകുന്നതോടെ ഇവയിലെ ഒഴുക്ക് കുറയുമെന്ന് കശ്‌മീര്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ജിയോ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ് വകുപ്പിലെ ഇര്‍ഫാന്‍ റാഷിദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ സമയത്താണ് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യം കൂടുന്നതും. ഇത് കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ജലസേചനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്‌വരയിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ വിഭവമായ നെല്‍കൃഷിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR WARM WINTERS IN KASHMIR SURGE IN TEMPERATURE JK WEATHER
Higher reaches of Gulmarg (ETV Bharat)

മഞ്ഞുരുകുന്നതോടെ മഞ്ഞുമലകളിലേക്ക് അകലാത്തില്‍ തന്നെ വന്‍തോതില്‍ സൂര്യാതപം എത്തുന്നു. ഇതോടെ മഞ്ഞുരുകലിന്‍റെ തോത് കൂടുകയും മഞ്ഞുമലകള്‍ നേര്‍ക്കുകയും ദീര്‍ഘകാല അപച്യുതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2025ല്‍ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ സംജാതമായിരുന്നു. അന്ന് ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ചിസോതി, ഉത്തരഖണ്ഡിലെ കിഷ്‌ത്വാര്‍, ധാരാലി മലനിരകളിലും വലിയ തോതില്‍ മഞ്ഞുരുകുകയും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുകയും നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മാറിയ കാലാവസ്ഥ ശൈലി മൂലം കിഷ്വാറില്‍ മാത്രം 66 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റും, ഡൗണ്‍ ടു എര്‍ത്തും നല്‍കുന്ന കണക്കുകളനുസരിച്ച് 2025 ജനുവരി മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള 273 ദിവസങ്ങളില്‍ 270ഉം അമിതമായ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2024ല്‍ ഇത് 255 ദിവസമായിരുന്നെന്നും അവരുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

കൃഷിയും ഉദ്യാനപരിപാലനവും ഉപജീവന മാര്‍ഗമായ മേഖലയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ അമിതമായി ചൂട് ഉയരുന്നത് പ്രദേശത്തിന്‍റെ സമ്പദ്ഘടനയെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക കര്‍ഷകരിലുണ്ട്. ആപ്പിള്‍ പോലുള്ള പഴങ്ങള്‍ പാകമാകണമെങ്കില്‍ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ അനിവാര്യമാണ്. ചൂടുള്ള ശൈത്യം പൂവിടല്‍ കാലത്തെയും ബാധിക്കും. ഇത് കീടാണുക്കള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാനും വിള കുറയാനും ഇടയാക്കുമെന്നും ഷോപ്പിയാനിലെ ആപ്പിള്‍ കര്‍ഷകനായ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് പറയുന്നു.

അത് പോലെ തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും ആശങ്കയിലാണ്. നേരത്തെയുണ്ടാകുന്ന ചൂട് ശൈത്യകാല കായികവിനോദങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. ഗുല്‍മാര്‍ഗ് പോലുള്ള ഇടങ്ങളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക. ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ് പുതച്ച ഇടങ്ങള്‍ കാണാനാണ് സഞ്ചാരികള്‍ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ കായിക വിനോദ തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഗുല്‍മാര്‍ഗ് ആറാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യക്ക് ഈ മാസം 23 മുതല്‍ 26 വരെ ആതിഥ്യമരുളുകയാണ്. ഈ മലയോര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച 11.5ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഇത് ഒന്‍പത് ഡിഗ്രിയാണ്. വടക്കന്‍ കശ്‌മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയില്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ചൂടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1993 ഫെബ്രുവരി 11ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനിലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറികടന്നത്.

ആശങ്കാകരമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകന്‍ സോനം ലോട്ടസിനെ പോലെയുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ശീതക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം ചൂട് ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

TAGGED:

CLIMATE CHANGE IN KASHMIR
WARM WINTERS IN KASHMIR
SURGE IN TEMPERATURE
JK WEATHER
FROM SNOWMELT TO CROP RISKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.