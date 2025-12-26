'ഡിസൈൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ'; പൂമ്പൊടി സാരിയും ടി ഷർട്ടുമാണ് ഇനി ട്രെൻഡ്
പൂമ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ
Published : December 26, 2025 at 2:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: "പൂമ്പൊടി ഏറ്റു കിടക്കും സാരിക്കുമുണ്ടലോ സൗരഭ്യം..." ഹേ ഇന്താ ഇങ്ങനെ! എന്ന് ചിന്തിച്ചവരായിരിക്കും പലരും. മറ്റൊന്നുമല്ല. പൂമ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സാരിയെ കുറിച്ചും മറ്റും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ. മിക്കവാറും അടുത്ത ട്രെൻഡാകാൻ പോകുന്നത് ആ സാരിയായിരിക്കും.
മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പൂമ്പൊടികൊണ്ടാണ് സാരിയിൽ ഒരു പുതിയ ന്യൂജൻ ഡിസൈൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒസ്മാനിയ സർവകലാശാലയിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസർമാർ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഗഡ്വാൾ, കൈത്തറി, സിൽക്ക് തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ തുണിത്തരങ്ങളിലും ഈ ഡിസൈൻ പരിക്ഷിച്ച് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
നാളെ പോളൻ സാരിയും ട്രെൻഡ്
'പോളൻ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്' ഡിസൈനുകൾ എന്നാണ് ഗവേഷകർ ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഗവേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത. ഭാവിയിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. പ്രൊഫസർമാരായ എ വിജയഭാസ്കർ റെഡ്ഡിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാര്ത്ഥിനി നേത ശിവാനിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പൂമ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. സാരിയിൽ മാത്രമല്ല, ചുരിദാറിലും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ തരം പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുമ്പൊടി മാറ്റി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്. അതിനുശേഷം ആകർഷകമായി തോന്നുന്ന പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ടി-ഷർട്ടുകളിലും ബാഗുകളിലും അച്ചടിച്ച് അവർ പരീക്ഷിക്കും. വെജിറ്റബിൾ പ്രിൻ്റിങ് പോലെ അനയാസം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത.
വിദ്യാർഥികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഈ പാറ്റേണിന് സാധിച്ചു. നൂലും മറ്റും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മികച്ച ഡിസൈനുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. വസ്ത്ര നിർമാതക്കൾക്കും മറ്റും ഈ ഒരു സാങ്കേതിവിദ്യ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. ആധുനിക ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം നെയ്ത്ത് രീതികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
ബ്രാൻഡ് ഉടമകളും മറ്റും അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരം ഡിസൈനുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്ക് വയ്ക്കുകള്ളൂവെന്ന് ഒസ്മാനിയ സർവകലാശാല അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ ഭാവിയിൽവിപണി കീഴടക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രം, കല, പരമ്പരാഗത കൈത്തറി പൈതൃകം എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണിതെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
