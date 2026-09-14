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മോദിയുടെ വിശ്വസ്‌തൻ, ബ്രിക്‌സ് ചർച്ചകളിൽ തിളങ്ങി കൊച്ചിക്കാരൻ, ആരാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു?

കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മോദിയുടെ വിശ്വസ്‌ത നയതന്ത്രജ്ഞനിലേക്ക്, ചൈനീസ് ഭാഷയിലൂടെ ആഗോള വേദി കീഴടക്കിയ സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു ഐ.എഫ്.എസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...

brics summit 2026 india Sidharth Babu Mandarin interpreter Sidharth Babu BRICS summit Sidharth Babu IFS biography
ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ നിന്നും (Modi X Account)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 11:17 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി/എറണാകുളം: ഇടത് ഭാഗത്ത് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ലാഡിമിർ പുടിൻ, വലത് ഭാഗത്ത് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്! ഇവർക്കിടയിൽ നടുവിലായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും, കൂടെ സുന്ദരനായ ഒരു യുവാവും. ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടിയ ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഈയൊരു ഒറ്റച്ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഈ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതോടെ, ലോകത്തെ വൻശക്തി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ആ 'അജ്ഞാത യുവാവ്' ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള കൗതുകത്തിലാണ് ഏവരും. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭീമന്മാർക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തനായി കാവൽ നിന്ന ആ യുവാവ് മറ്റാരുമല്ല, കൊച്ചി സ്വദേശിയായ യുവ നയതന്ത്രജ്ഞൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു ഐ.എഫ്.എസ് ആണ്. ആഗോള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ആ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ കഥയും, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ നിന്ന് ലോകനേതാക്കളുടെ ചർച്ചകളിലേക്ക് സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു വളർന്ന അത്ഭുതകരമായ കരിയർ വിജയവും പരിശോധിക്കാം...

brics summit 2026 india Sidharth Babu Mandarin interpreter Sidharth Babu BRICS summit Sidharth Babu IFS biography
ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ നിന്നും (Modi X Account)

അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലിരുന്ന് ചൈനീസ് ഭാഷയായ മന്ദാരിൻ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന 36 കാരനായ മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു ഐ.എഫ്.എസ്. നിലവിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഡിവിഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയും മന്ദാരിൻ (ചൈനീസ്) ഭാഷയിലുള്ള നൈപുണ്യവും ചൈനയിലെ പ്രവർത്തന പരിചയവും പല ഉന്നതതല നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചു. 2017 ബാച്ചിലെ ഐ.എഫ്.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ഇടപാടുകളിലാണ് തൻ്റെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്തത്.

കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ 15-ാം റാങ്കിലേക്ക്

കൊച്ചി സ്വദേശിയായ സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബുവിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്‌ കോളജിൽ നിന്നാണ്. 2008-2012 കാലയളവിൽ കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്‌ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് പ്രമുഖ ഇ-കോമേഴ്‌സ്‌ കമ്പനിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും മനസ് നിറയെ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ പരാജയം നേരിട്ടെങ്കിലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കഠിനാധ്വാനത്തോടെ രണ്ടാം തവണ പരീക്ഷയെഴുതിയ സിദ്ധാർത്ഥ് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ 15-ാം റാങ്ക് എന്ന ഉജ്ജ്വല നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് സ്വന്തമാക്കി.

ചൈനയിലെ 4 വർഷവും 'മന്ദാരിൻ' ഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യവും

2017 ഡിസംബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു ഓഫീസർ ട്രെയിനിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നയതന്ത്ര കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദേശ പോസ്റ്റിങ്‌ കരിയറിൽ നിർണായകമായി മാറി. 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ തേർഡ് സെക്രട്ടറിയായി ചൈനയിലെ ബീജിങ്ങിലേക്ക് മാറിയ സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു, പിന്നീട് സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് 2022 ജൂലൈ വരെ അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

നാല് വർഷത്തെ ചൈനയിലെ ഈ സേവനകാലം ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ-നയതന്ത്ര അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം നൽകുന്നതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ദാരിൻ ഭാഷാ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഭാഷകളിലൊന്നായ ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അസാധ്യ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയത് ഈ കാലയളവിലാണ്.

brics summit 2026 india Sidharth Babu Mandarin interpreter Sidharth Babu BRICS summit Sidharth Babu IFS biography
ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ നിന്നും (Modi X Account)

അമേരിക്കൻ ബിരുദവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ പുതിയ പദവിയും

ചൈനയിലെ സേവനത്തിന് ശേഷം യുഎസിലേക്ക് മാറിയ സിദ്ധാർത്ഥ്, കാലിഫോർണിയയിലെ മോണ്ടെറെ കൗണ്ടിയിൽ കോൺസലായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മോണ്ടെറെയിലെ പ്രശസ്തമായ മിഡിൽബറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റർപ്രെട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. 2024-ൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം, 2025 ജനുവരി മുതൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഡിവിഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ്. കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കാണ് ഈ കൊച്ചിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്നത്.

വിഐപി വേദിയിൽ തിളങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല!

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ 77-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ വേളയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയനും തമ്മിലുള്ള ഉന്നതതല സംഭാഷണം വിവർത്തനം ചെയ്തതും വിഐപി പോഡിയത്തിൽ തിളങ്ങിയതും ഇതേ സിദ്ധാർത്ഥ് ബാബു ആയിരുന്നു.

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