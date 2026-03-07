ജനതാപ്രസ്ഥാനത്തില് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക്; നിതീഷ് കുമാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം
സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്, ആറ് തവണ ലോക്സഭാംഗം, നിരവധി തവണ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പദം, ബിഹാറിന്റെ ഭരണവും വികസന ഭൂമികയും പരുവപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് ഇങ്ങനെ വിശാലമാണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര.
Published : March 7, 2026 at 1:30 PM IST
പട്ന: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രഹേളികയാണ് ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കാന് നാം ശ്രമിക്കുമ്പോള് ലെന്സുകള് പ്രിസങ്ങളായി മാറുന്നു. -പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രതീകം, ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്, വികസന ഭരണത്തിന്റെ അമരക്കാരന്, ദാര്ശനികനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് അങ്ങനയെങ്ങനെ....
എഴുപത്തഞ്ചുകാരനായ ഈ ജനതാദള് യുണൈറ്റഡ്(ജെഡിയു) ദേശീയ അധ്യക്ഷന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് നാമനിര്ദ്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. 1970കള്ക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തില് നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തില് നിന്നുമുള്ള പിന്മാറ്റമായാണ് ഈ നടപടി വിലയിരുത്തുന്നത്.
പട്ന ജില്ലയിലെ ഗംഗാ നദീതീരത്ത് ഭക്ത്യാര്പൂരില് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും നാട്ടുവൈദ്യനുമായിരുന്ന രാം ലഖാന് സിങിന്റെയും പരമേശ്വരി ദേവിയുടെയും മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ബിഹാര് എന്ജിനീയറിങ് കോളജില്(ഇന്നത്തെ പട്ന നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി) നിന്ന് എന്ജിനീയറിങ് ബിരുദം നേടി.
1974നും 77നുമിടയില് നടന്ന ജനതാ പ്രക്ഷോഭത്തില് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. 1974ലും 75ല് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തും മിസ(ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ നിയമം-മെയിന്റനന്സ് ഓഫ് ഇന്റേണല് സെക്യുരിറ്റി ആക്ട്) തടവുകാരനായി. സ്വാതന്ത്ര്യാനാന്തര ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു നേതാവായി ഉദിച്ചുയര്ന്നു. ജയപ്രകാശ് നാരായണ്റെ ശിക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ജോര്ജ് ഫെര്ണാണ്ടസിനും മറ്റ് വിപ്ലവതാരങ്ങള്ക്കുമൊപ്പം നിതീഷും രാഷ്ട്രീയ പയറ്റുകള് അഭ്യസിച്ചത്.
അടിയന്തരാവസ്ഥയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ നക്ഷത്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവുമാണ് ഒരിക്കലും കോണ്ഗ്രസുമായി സൗഹൃദത്തിലാകാതിരിക്കാന് നിതീഷിന പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രാം വിലാസ് പാസ്വാനും ലാലുപ്രസാദ് യാദവുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമേഖലയില് തങ്ങളുടേതായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും നിതീഷിന് തന്റെ അവസരത്തിനായി പിന്നെയും ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 1985ലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഒരു എംഎല്എയാകുന്നത്. അതും സ്വതന്ത്രനായി. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടേയില്ല. 1989ല് അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലെത്തി.
പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ആറ് തവണ ബിഹാര് ജനത അദ്ദേഹത്തെ പാര്ലമെന്റിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോള് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അടല്ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ റെയില്വേ, ഉപരിതല ഗതാഗതം, കൃഷി തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളില് കേന്ദ്രമന്ത്രിപദവും അലങ്കരിച്ചു.
ഇതിനിടെ 2000 മാര്ച്ചില് കേവലം എട്ട് ദിവസം മാത്രം ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി പദവും അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചു. എന്നാല് ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെയും റാബ്രി ദേവിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിനെതിരെ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നല്കിയ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് 2005 നവംബറില് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കിട്ടുകയും യഥാര്ത്ഥ ജനകീയ വിജയം നേടിയ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്തംഭം
ജനതാദളിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നിതീഷിന്റെ കൂടി കരുത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തില് ജനതാപാര്ട്ടി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. 1990ല് ജനതാപാര്ട്ടി ബിഹാറിലും അധികാരത്തിലെത്തി. നിതീഷിന്റെ സുഹൃത്തും തത്വചിന്തകനും മാര്ഗദര്ശിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി.
വിദ്യാര്ത്ഥി ജീവിത കാലത്തും പാര്ലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയകാലത്തും നിതീഷും ലാലുവും ഒരുമിച്ച് ദീര്ഘകാലം ചെലവിട്ടവരാണ്. എന്നാല് പിന്നീട് ലാലു ശരിയായ വഴിയിലൂടെയല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കി ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആദ്യം അദ്ദേഹം ജോര്ജ് ഫെര്ണാണ്ടസുമായി ചേര്ന്ന് സമതാ പാര്ട്ടി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീടാണ് ജനതാദള് യു രൂപീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ ജനകീയ നേതാവായി ഉദിച്ചുയര്ന്നു. അഴിമതിക്കും ദുര്ഭരണത്തിനുമെതിരെയുള്ള ശബ്ദമായി. അതേസമയം തന്നെ കേന്ദ്രത്തില് ഇതേ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടരുകയും ചെയ്തതാിയ ബിജെപിയുടെ മുന് ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷന് കിരണ് ഘായ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്ത്ഥി ജീവിത കലാത്ത് നിതീഷിന്റെ സഹപാഠി കൂടിയായിരുന്നു കിരണ്.
ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറ്റകൃത്യ രാഷ്ട്രീയമാക്കുന്നതിന് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തിയ നേതാവായിരുന്നു നിതീഷ്. ഒപ്പം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല് ഒരു വ്യവസായമായി മാറിയ ആ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ കാട്ടുനീതിയെയും അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് യഥാര്ത്ഥ വ്യവസായവും വാണിജ്യവും തെല്ലുമുണ്ടാകാത്തതിനെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
നിതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായത്. പ്രവൃത്തിയിലൂന്നിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നല്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന നിലയും മെച്ചപ്പെട്ടു. കുറ്റവാളികള് ഒന്നുകില് നാടുവിടുകയോ അല്ലെങ്കില് ജയിലിലേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്തൂവെന്നും കിരണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നിതീഷിന്റെ നയങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ആശയങ്ങളിലൂന്നിയുള്ളതായിരുന്നു. നിരവധി വിഷയങ്ങളില് ബിജെപിക്കെതിരെ എന്ഡിഎയില് നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിയോജിച്ചു. ഏകീകൃത പൊതുനിയമം, ഭരണഘടനയുടെ 370ാം അനുച്ഛേദം, ജാതി സെന്സസ്, വലതുപക്ഷ നയങ്ങള് എന്നിവയെ എല്ലാം അദ്ദേഹം എതിര്ത്തു. 2014 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിലേക്ക് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയതിനെയും എതിര്ക്കാന് അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല.
സോഷ്യലിസത്തിലും മതേതരത്വത്തിലും അടിയുറച്ച് നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ബിഹാറില് രണ്ട് ദശകവും ഭരിച്ചത്. ഇത് ബിജെപിയെ എന്നും അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. കാവിപ്പാര്ട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും തനിച്ചൊരു സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ജനഹിതം സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല.
നിതീഷിന്റെ പ്രതിരോധ നിലപാടുകള് എന്ഡിഎയുമൊത്തുള്ള പ്രയാണം ദുഷ്ക്കരമാക്കി. രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം സഖ്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആര്ജെഡിയുമായി കൈകൊര്ക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത് മഹാഗട്ബന്ധന് രൂപീകരിച്ച് സര്ക്കാരുണ്ടാക്കി.
വികസന രാഷ്ട്രീയം, അടിത്തട്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം, സത്രീശാക്തീകരണം
ജനതാ പ്രസ്ഥാനത്തില് നിന്നുള്ള ചില ഏടുകള് ചേര്ത്താണ് നിതീഷ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സാമൂഹ്യ അജണ്ട രൂപീകരിച്ചത്. അടിത്തട്ട് ജനാധിപത്യത്തിനും അദ്ദേഹം ഊന്നല് നല്കി.ജയപ്രകാശ് നാരായണന് വിഭാവനം ചെയ്തത് പോലെ വനിതാസുരക്ഷയ്ക്കും ശാക്തീകരണത്തിനും ഊന്നല് നല്കി.
ജനാധിപത്യം തടവിലായിരുന്ന ബിഹാറില് 21 വര്ഷം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നില്ല. നിതീഷ് അവ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് സ്ത്രീകള്ക്ക് അമ്പത്ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കി. ശരിക്കും ഇതൊരു പുതുവഴിവെട്ടിത്തുറക്കലായിരുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത് മാതൃകയാക്കി. ഇതിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങള് ഇപ്പോള് സമൂഹം അനുഭവക്കുന്നവെന്നും കിരണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളില് അന്പത് ശതമാനം സ്ത്രീ സംവരണം ഉറപ്പാക്കിയ നിതീഷ് സര്ക്കാരുദ്യോഗങ്ങളില് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീ സംവരണവും കൊണ്ടുവന്നു. പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാനും അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുമായി യൂണിഫോമും സൈക്കിളും നല്കി. ഇത് വഴി അവര്ക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സ്കൂളില് വരാനായി. പിന്നീടിത് ആണ്കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയും നടപ്പാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം മൂലം വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങാതിരിക്കാന് സ്കോളര്ഷിപ്പും നടപ്പാക്കി.
ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും പട്ടിണി ദൂരീകരിക്കുന്നതിനുമായി ബിഹാര് ഗ്രാമീണ ജീവിതോപാധി പദ്ധതികള്(ജീവിക) നടപ്പാക്കി. സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള് വഴി സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കിയത്.
ജീവിതമാര്ഗങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുക, ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകള്ക്ക് സുസ്ഥിരവരുമാന അവസരങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ജീവികയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവില് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളും ഇതില് 1.4 കോടി അംഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവരെ ജീവിക ദീദിമാര് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാധീനമുള്ള വിഭാഗമായി ഇവര് മാറിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ ഉത്പാദന പരിപാടികളിലാണ് ഇവര് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തേനീച്ച വളര്ത്തല്, കരകൗശല വസ്തു നിര്മ്മാണം, കൃഷി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പരിപാടികള്. നിരവധി സര്ക്കാര് ക്ഷേമ പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്നതിലും ഇവര് പങ്കാളികളാകുന്നു.
ഇപ്പോള് ജീവിക പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പകര്ത്തി ഗ്രാമീണ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കരുത്തേകാന് രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളേതുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നിതീഷ് കുമാര് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആയി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. റോഡുകളും വൈദ്യുതി വിതരണവും അദ്ദേഹം മെച്ചപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ കൂടിയുള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിയത്.
2005ല് 14,468 കിലോമീറ്റര് റോഡുകളുണ്ടായിരുന്നത് 2026ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും 26000 കിലോമീറ്ററായി. ദേശീപാത 3629 കിലോമീറ്ററില് നിന്ന് 6392 കിലോമീറ്ററായി വര്ദ്ധിച്ചു. സംസ്ഥാന ഹൈവേകള് 2382 കിലോമീറ്ററില് നിന്ന് 3638 കിലോമീറ്ററായി. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില് 1704 കിലോമീറ്റര് നാല് വരി ആറ് വരിപ്പാതകളുണ്ട്. ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ ദൈര്ഘ്യം 8500 കിലോമീറ്ററില് നിന്ന് 1.2 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററായി വര്ദ്ധിച്ചെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തില് തന്നെ ബിഹാര് ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും പുരോഗതിയാര്ജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട് 5.24 ലക്ഷം അധ്യാപകര് സംസ്ഥാനത്തെ 85000 സര്ക്കാര് വിദ്യാലയങ്ങളിലായി പഠിപ്പിക്കുന്നു.
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 700 മെഗാവാട്ടില് നിന്ന് 8750 മെഗാവാട്ടായി വര്ദ്ധിച്ചു. ബിഹാര് ഇന്ന് ഊര്ജ്ജ മിച്ച സംസ്ഥാനമാണ്.ഈ കാലയളവില് ആളോഹരി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പ്രതിവര്ഷം 75 യൂണിറ്റില് നിന്ന് 374 യൂണിറ്റായി വര്ദ്ധിച്ചു.
സംസ്ഥാനം ഇരട്ടയക്ക വളര്ച്ചാനിരക്കും കൈവരിച്ചു. 2024-25ല് 13.1ശതമാനമായ വളര്ച്ചാനിരക്ക് പിന്നാക്കം പോയിട്ടില്ല. നിതീഷും സര്ക്കാരും ചെയ്ത വികസനമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇത് പുരോഗതിയുടെ നേര്ക്കാഴ്ചയാണെന്നും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനും പട്ന സര്വകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വകുപ്പ് മുന് അധ്യാപകനുമായ എന് കെ ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വികസനത്തിനും സാമൂഹ്യനിര്മ്മിതിക്കുമുള്ള അജണ്ട
വികസനമെന്നാല് കേവലം സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയല്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലൂന്നിയാണ് നിതീഷ് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ പൗരന്മാര്ക്കും അവസരമുള്ള ഒരു സമൂഹസൃഷ്ടിയാണ് വികസനമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. സാമൂഹ്യനീതിയിലധിഷ്ഠിതമായി നല്ല ഭരണത്തിനും വികസനത്തിനും വേണ്ടി ബിഹാറിന്റെ താത്പര്യത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം താന് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് പറഞ്ഞു.
ഉള്ക്കൊള്ളല് വികസനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നല് നല്കിയത്. അടിച്ചമര്ത്തപ്പെട്ടവര്ക്ക് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കി. പ്രത്യേകിച്ച് ആര്ജെഡി ഭരണകാലത്ത് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്. ഇതിനെയാണ് സാമൂഹ്യനിര്മ്മിതി എന്ന് പൊതുവെ വിവക്ഷിച്ചത്. വൈവിധ്യമാര്ന്ന ജാതി സമവാക്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു.
ജെഡിയുവിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷന് കൂടിയായ നിതീഷ് 2016 ഏപ്രിലില് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന്റെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും കച്ചവടവും പൂര്ണമായും നിരോധിച്ചു. ഇത് നടപ്പാക്കിയതോടെ പത്ത് ലക്ഷം കേസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. പതിനാറ് ലക്ഷം പേര് അറസ്റ്റിലായി. 2025 ഡിസംബര് വരെ 4.5 കോടി അനധികൃത മദ്യവം 1.6 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
മദ്യനിരോധനത്തില് ചില ഏജന്സികളും മാഫിയകും രാഷ്ട്രീയക്കാരും മായം ചേര്ത്തു. എങ്കിലും ഗാര്ഹിക പീഡനങ്ങളും മറ്റ് ആക്രമണങ്ങളും കുറയ്ക്കാന് ഇതിടയാക്കിയെന്ന് ജനങ്ങള് പറയുന്നു. വരുമാനം കുറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് കാരണമായി.
ശൈശവ വിവാഹത്തിനും സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായത്തിനുമെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രചാരണങ്ങള് നടത്തി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലേര്പ്പെടില്ലെന്ന് ജനങ്ങള് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു.
എല്ലാവീട്ടിലും പൈപ്പിലൂടെ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു. ഇതും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പകര്ത്തി രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പാക്കുന്നു. ജനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് സേവനം ഉറപ്പാക്കാന് നിതീഷ് 2011 ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഒരു നിയമം കൊണ്ടു വന്നു. ഇപ്പോള് 65 സേവനങ്ങള് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ജാതി, വരുമാനം, താമസം, ജനനം, മരണം, ഭൂമിഇടപാടുകള്, റേഷന് കാര്ഡ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില് പൂര്ത്തിക്കി നല്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.