പെൻഷൻ പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം; 2017 മുതൽ വിശ്വസനീയ വേദിയായി പെൻഷൻ അദാലത്ത്
2017 സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിച്ച പെൻഷൻ അദാലത്തുകൾ സങ്കീർണവും ദീർഘകാലവുമായ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ സ്ഥാപന സംവിധാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
Published : October 3, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 5:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെൻഷൻകാരുടെ ദീർഘകാലമായി തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ 2017ൽ ആരംഭിച്ച പെൻഷൻ അദാലത്ത് സംവിധാനം വിശ്വസനീയ വേദിയായി മാറിയതായി കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന പെൻഷൻ പരാതികൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.
പെൻഷൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പലപ്പോഴും സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന പെൻഷൻകാർക്ക് ഇതൊരു നിർണായക വേദിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പെൻഷൻകാർ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ, ബാങ്കുകൾ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവരെ ഒരൊറ്റ വേദിയിൽ അണിനിരത്തി, തീർപ്പാകാത്ത പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
പെൻഷൻ അദാലത്ത് സംവിധാനത്തിലൂടെ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന നിരവധി പരാതികൾ വിജയകരമായി പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും (പ്രത്യേകിച്ച് പേഴ്സണൽ, പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് ആൻഡ് പെൻഷൻസ് മന്ത്രാലയം) സ്ഥിരവും ഏകീകൃതവുമായ സമീപനം മൂലം, വർഷങ്ങളായി തീർപ്പാകാതെ കിടന്നിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ പോലും പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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പെൻഷൻ അദാലത്തുകൾ പരമ്പരാഗത കോടതികളല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെൻഷൻകാരുടെ ദീർഘകാല പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന സംവിധാനമാണ്. പെൻഷൻകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായതിനാൽ, മന്ത്രാലയം അഥവാ വകുപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാറില്ല.
പെൻഷൻ അദാലത്തിൽ അപേക്ഷകൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് കേസ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും കേന്ദ്ര പെൻഷൻ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം (CPENGRAMS) പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന പരാതികൾക്ക് അദാലത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓഫിസ് മേധാവി (എച്ച്ഒഒ), പേ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫിസ് (പിഒഎ), സെൻട്രൽ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫിസ് (സിപിഎഒ), പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് തുടങ്ങി പെൻഷൻകാരുടെ പ്രതിനിധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പ് നൽകും. ശേഷം പരാതികൾ നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പൊതുയോഗവും വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നു.
2026 മെയ് 13 ന് നടന്ന പതിനാറാമത് അഖിലേന്ത്യാ പെൻഷൻ അദാലത്തിൽ ദീർഘകാലമായി തീർപ്പാകാതെ കിടന്ന 985 കേസുകൾ പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തു. ഇതിൽ 728 കേസുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.
പെൻഷൻ സംബന്ധമായ പരാതി പരിഹാരം
പെൻഷൻ പേയ്മെൻ്റുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ, പെൻഷൻ വിതരണത്തിലെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ, പെൻഷൻ പേയ്മെൻ്റ് ഓർഡർ (പിപിഒ), പെൻഷൻ കണക്കാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർണയം, കുടിശിക, കുടുംബ പെൻഷൻ, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പെൻഷൻ രേഖകളിലെ അപാകതകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നോഷണൽ ഇൻക്രിമെൻ്റുകൾ പെൻഷൻകാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും പെൻഷൻ അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നു. അടുത്ത പെൻഷൻ അദാലത്ത് 2026 ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ 13 വരെ ഗുരുഗ്രാമിൽ നടത്താൻ കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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