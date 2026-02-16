ആർത്തവ ആരോഗ്യം മൗലികാവകാശം; തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി സ്കൂളുകള്, 51.35 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കര്ണാടക
ആര്ത്തവ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകള്. 'ശുചി പദ്ധതി' വിപുലീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കർണാടക. പദ്ധതിക്കായി 51.35 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്.
Published : February 16, 2026 at 1:09 PM IST
ബെംഗളൂരു: ആര്ത്തവ ശുചിത്വം മൗലികാവകാശമാണെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ആര്ത്തവ ആരോഗ്യവും സൗകര്യവും ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകൾ. ഇതിനോടകം മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സാനിറ്ററി പാഡുകളുടെ വിതരണം, വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികള്, വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി.
ആർത്തവത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കൂടാതെ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സൗജന്യമായി ഓക്സോ-ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ സാനിറ്ററി പാഡ് (പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാഡുകള്) ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം കോടതി നിർദേശം പാലിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾക്കും മാനേജ്മെൻ്റിനുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഈ വർഷം ജനുവരി 30നാണ് സുപ്രീംകോടതി ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം ആർത്തവ ശുചിത്വം മൗലികാവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഇവ നിർബന്ധം
- എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വാട്ടർ പൈപ്പ് കണക്ഷനോടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും വെവ്വേറെ ശുചിമുറികൾ വേണം. സോപ്പ് അല്ലെങ്കില് ഹാന്ഡ് വാഷ് നിര്ബന്ധം.
- ശുചിമുറികൾ സ്വകാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദവുമായിരിക്കുകയും വേണം.
- സ്കൂളിൽ അധിക വസ്ത്രങ്ങളും ഡിസ്പോസിബിൾ പാഡുകളുമായി ആർത്തവ ശുചിത്വ ഇടം ഒരുക്കണം.
- ഉപയോഗിച്ച പാഡുകളുടെ സംസ്കരണത്തിന് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ആർത്തവ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം നൽകണം.
സാനിറ്ററി ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 51.35 കോടി രൂപ
ആർത്തവ ശുചിത്വം ഒരു അവകാശമായി സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 'ശുചി പദ്ധതി' വിപുലീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കർണാടക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളും മറ്റും വാങ്ങുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 51.35 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വഴിയാണ് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുക.
ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലും പ്രീ-യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും ഏകദേശം 19.64 ലക്ഷം പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. സർക്കാർ, എയ്ഡ്ഡ് സ്കൂൾ, കോളജ്, ഹോസ്റ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൃത്തിയും സൗകര്യവും ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ കുറവ് ആയതിനാൽ മിക്ക വിദ്യാർഥികളും ദൂരെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അത്തരം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത്തരം സേവനം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നയങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്, പക്ഷേ സാമൂഹിക മനോഭാവങ്ങളും മാറണം. കുടുംബങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും പെൺകുട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണണ്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാവ് ദേബ്മല്യ ഭട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങള്: കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ആര്ത്തവ ശുചിത്വ നയം രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജയ ഠാക്കൂര് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയിലാണ് പരമോന്നത കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങള്. 2024 ഡിസംബര് 10നാണ് ഇവര് ഹര്ജി നല്കിയത്. ആറാം ക്ലാസ് മുതല് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില് സൗജന്യമായി സാനിറ്ററി പാഡുകള് വിദ്യാര്ഥിനികള്ക്ക് നല്കണമെന്നും അവര് ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 127 പേജുള്ള സുദീര്ഘമായ വിധിന്യായമാണ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
വിദ്യാലയങ്ങളില് ലിംഗവ്യത്യാസം അനുസരിച്ചുള്ള ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങളുടെയും ആർത്തവ ശുചിത്വ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും അഭാവം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മാത്രമല്ല, സമത്വം, ആരോഗ്യം, അന്തസ് തുടങ്ങിയ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അന്തസോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് വിദ്യാഭ്യാസാവകാശമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജെബി പർദിവാല വ്യക്തമാക്കി.
സര്ക്കാരോ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളോ നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് ആര്ത്തവ ശുചിത്വം ഉറപ്പ് നല്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. ആര്ത്തവം ഒരു ശിക്ഷയാകരുത്. ഇത് മൂലം ഒരു പെണ്കുട്ടിയും വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നും അമേരിക്കന് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്ത്തകയും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകയുമായ മെലിസ ബെര്ട്ടന്റെ വാക്കുകള് ഉദ്ധരിച്ച് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
