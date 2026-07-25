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പണ്ട് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടി, ഇന്ന് അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചടി; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ വിചിത്ര രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമിങ്ങനെ...

1969 ജൂൺ 26 ന് ഒഡിഷയിലെ താൽച്ചറിലാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ജനിച്ചത്. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ദേബേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ മകനാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ. വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാൻ തൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

WHO IS DHRAMENDRA PRADHAN DHARMENDRA PRADHAN MINISTER DHARMENDRA PRADHAN MINISTER RESIGNATION
Dharmendra Pradhan (Facebook)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 4:30 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്നും, പണ്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിയ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ നാളെ നമുക്ക് നേരെയും ഉയരാം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി മാറുകയാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കു‌മ്പോൾ, ഒഡിഷയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമറിയുന്നവർ മുപ്പത് വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു സമരകാലം ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് 1997-ലായിരുന്നു... 30 വർഷം മുൻപ് 1997 ൽ ഒഡിഷയിൽ നടന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ.

1997: ഒഡിഷ കത്തിയ സമരകാലം

അന്ന് ഒഡിഷ ഭരിച്ചിരുന്നത് ജാനകി ബല്ലഭ് പട്‌നായികിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആകെ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുണ്ടായി. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി വെച്ച് കളിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെയും പരീക്ഷാ മാഫിയകളുടെയും അഴിമതിക്കെതിരെ അന്ന് ഒഡിഷയിലെ തെരുവുകൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാൽ തിളച്ചുമറിഞ്ഞു.

WHO IS DHRAMENDRA PRADHAN DHARMENDRA PRADHAN MINISTER DHARMENDRA PRADHAN MINISTER RESIGNATION
Dharmendra Pradhan (PTI)

ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ, കയ്യിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി പൊലീസിൻ്റെ ലാത്തിച്ചാർജിനെ നേരിട്ട ഒരു 28-കാരനായ യുവാവുണ്ടായിരുന്നു, അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ (എബിവിപി) അന്നത്തെ പ്രമുഖ വിദ്യാർഥി നേതാവായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ.

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആ പഴയ എബിവിപി നേതാവ്

അന്ന് ഒഡിഷയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ എന്ന യുവനേതാവ് കാണിച്ച ആവേശവും വീര്യവും അക്കാലത്ത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആർക്കും മറക്കാനാകില്ല. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാജിവയ്ക്ക‌ണമെന്നും, വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി തകർക്കുന്ന മാഫിയകളെ തുറുങ്കിലടയ്ക്കണമെന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം ശക്തമായി വാദിച്ചു. ആ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് ബിജെപിയുടെ യുവജന സംഘടനയായ ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കും പിന്നീട് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്കും അദ്ദേഹം നടന്നു കയറിയത്.

എന്നാൽ കാലം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറം 2026-ൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രം കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലെത്തി. അന്ന് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ തെരുവിൽ പോരാടിയ അതേ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചകളിലൊന്നായ നീറ്റ്-യുജി വിവാദം ഉണ്ടായതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ്.

WHO IS DHRAMENDRA PRADHAN DHARMENDRA PRADHAN MINISTER DHARMENDRA PRADHAN MINISTER RESIGNATION
Dharmendra Pradhan (Facebook @ Dharmendra Pradhan)

30 വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം ജാനകി ബല്ലഭ് പട്‌നായിക് സർക്കാരിന് നേരെ ഉയർത്തിയ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെയും (സിജെപി) പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയും ഉയർന്നു. ജന്തർ മന്തറിലെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ശക്തമായതോടെ, തൻ്റെ മുൻകാല നിലപാടുകളെ ഓർമിപ്പിക്കും വിധം അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ പദവി ഒഴിഞ്ഞു...

ആരാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ?

1969 ജൂൺ 26 ന് ഒഡിഷയിലെ താൽച്ചറിൽ ദേബേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെയും ബസന്ത മഞ്ജരി പ്രധാൻ്റെയും മകനായാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ജനിച്ചത്. ഉത്‌കൽ സർവകലാശാലയിൽ ആന്ത്രപ്പോളജി വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ തൻ്റെ 18-ാം വയസിലാണ് സജീവ രാഷ്‌ട്രീയം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1994 മുതൽ 1997 വരെ എിബിവിപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായിരന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിനിടയിലാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ അന്നത്തെ രാഷ്‌ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നതും. ഒഡിഷയിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം താൽച്ചർ കോളജിൽ നിന്നാണ് പ്രധാൻ ബിരുദം നേടുന്നത്.

വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക്...

വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാൻ തൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഭാരതീയ ജനത യുവ മോർച്ചയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. 2000 ലാണ് ആദ്യമായി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഒഡിഷ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് 2004 ൽ ലോക്‌സഭയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. 2007 മുതൽ 2015 വരെ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു.

WHO IS DHRAMENDRA PRADHAN DHARMENDRA PRADHAN MINISTER DHARMENDRA PRADHAN MINISTER RESIGNATION
Dharmendra Pradhan (Facebook @ Dharmendra Pradhan)

ഇതിനിടിയിലാണ് 2012 ൽ രാജ്യസഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. 2012 മുതൽ 2024 വരെയാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രജ്യസഭാംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചത്. തൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവതത്തിലൂടനീളം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ നിരവധി പ്രധാന മന്ത്രിപദവികൾ കൈകാര്യം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം, ഉരുക്ക്, നൈപുണ്യ വികസനം, സംരംഭകത്വം, വിദ്യഭ്യാസം എന്നീ വകുപ്പകളിലാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുളളത്.

കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും

ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദേബേന്ദ്ര പ്രധാന്‍. അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ സഹ മന്ത്രിയായിരുന്നു ദേബേന്ദ്ര പ്രധാൻ.

രാജ്യത്തുടനീളം പാർട്ടി അതിൻ്റെ സംഘടനാ അടിത്തറ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒഡിഷയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ബിജെപി നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദേബേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ചെറുപ്പക്കാലം മുതൽ പിതാവിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ.

WHO IS DHRAMENDRA PRADHAN DHARMENDRA PRADHAN MINISTER DHARMENDRA PRADHAN MINISTER RESIGNATION
Dharmendra Pradhan (Facebook @ Dharmendra Pradhan)

ഇന്ന് ഇവിടെവരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ, 1997 ജാനകി പട്‌നായികിൻ്റെ സർക്കാരിനെ ചോദ്യപ്പേർ ചോർച്ചയിൽ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പാറ്റകൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർഥി രാഷ്‌ട്രീയത്തിലൂടെ ബിജെപിക്ക് അകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ച ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ തൻ്റെ പദവി രാജി വച്ച് മേദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അധികാരക്കസേരകൾ മാറിയാലും ജനാധിപത്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ശബ്ദവും തെരുവിലെ സമര വീര്യവും എന്നും ഒരേപോലെ ശക്തമായിരിക്കുമെന്ന വലിയ പാഠമാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അടിവരയിടുന്നത്.

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TAGGED:

WHO IS DHRAMENDRA PRADHAN
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DHARMENDR APRADHAN POLITICS
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം
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