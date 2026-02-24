ETV Bharat / bharat

എസ്‌എസ്എല്‍സി വിദ്യാര്‍ഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തി സുഹൃത്തുക്കള്‍, കര്‍ണാടകയില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത 7 പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തി സുഹൃത്തുകള്‍. വാക്ക് തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 7 കുട്ടികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

FRIENDS MURDERED STUDENT SSLC STUDENT MURDER KARNATAKA FRIENDS MURDERED BOY STUDENT MURDER CASE KARNATAKA
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 6:00 PM IST

ബെംഗളൂരു: സ്‌കൂളില്‍ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തി സുഹൃത്തുകള്‍. കര്‍ണാടകയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. സോലെബൈലു സ്വദേശിയായ സങ്കേത് (15) ആണ് സുഹൃത്തുകളുടെ അക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 7 കുട്ടികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് (ഫെബ്രുവരി 23) സംഭവം. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇടപെട്ടതായിരുന്നു സങ്കേത്. എന്നാല്‍ സുഹൃത്തുകളുടെ അപ്രതീക്ഷിത അക്രമണത്തില്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണു. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ശിവമോഗയിലെ സോലെബൈൽ ഗവൺമെൻ്റ് സ്‌കൂളിന് പുറത്ത് വച്ചാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സങ്കേത് ഇതേ സ്‌കൂളിലെ എസ്‌എസ്‌എല്‍സി വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. എല്ലാ ദിവസും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സങ്കേത് തൻ്റ സ്‌കൂളിൻ്റെ സമീപത്തൂടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്നലെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ രാത്രി വൈകിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്.

വീട്ടിലേക്ക് പോകവെ സ്‌കൂളിൻ്റെ പരിസരത്ത് സുഹൃത്തുകള്‍ തമ്മില്‍ വഴക്ക് കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. വഴക്ക് പരിഹരിക്കാനായി ഇടയില്‍ കേറുന്നതിനിടെ പ്രതികള്‍ സങ്കേതിൻ്റെ നെഞ്ചില്‍ അടിച്ചു. പിന്നാലെ കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ സംഭവത്തല്‍ തുംഗ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 7 കുട്ടികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. എസ്‌പി നിഖിൽ, എംഎൽഎ എസ്എൻ ചന്നബസപ്പ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി.

കേസില്‍ പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്

സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എസ്‌പി നിഖിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒരേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും ഒരുമിച്ച് വളർന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും തങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്കെതിരെയും തങ്ങൾ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"തുങ്ക നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സുലെബൈലു ബ്ലോക്കിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്‌കൂൾ പരിസരത്തിന് പുറത്ത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സോലെബൈൽ ഗവൺമെൻ്റ് സ്‌കൂളിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ആണ്‍കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്. ഇതേ സ്‌കൂളിലെ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് സങ്കേതിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വാക്ക് തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇടപെടുന്നതിനിടയിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. സങ്കേതിൻ്റെ നെഞ്ചിലേറ്റ അടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ സംഭവസ്ഥത്ത് തന്നെ കുഴഞ്ഞുവീണു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വരുകയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ സ്ഥിതി ശാന്തമാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ച കുട്ടിയുടെ കുടുംബവുമായി തങ്ങൾ സംസാരിച്ചുവെന്നും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്‌പി അറിയിച്ചു.

