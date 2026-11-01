വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുക ലക്ഷ്യം; ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ വാഹന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ
യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക ഗതാഗത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
Published : November 1, 2026 at 5:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശൈത്യകാലത്ത് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന രൂക്ഷമായ വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി, 'ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ' (ജിആർഎപി) പ്രകാരം വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു.
വായു ഗുണനിലവാരം 'മോശം' (poor) വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നതിനെത്തുടർന്ന്, 'കമ്മിഷൻ ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ്' (CAQM) ഒക്ടോബർ 21ന് തന്നെ ജിആർഎപിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം (Stage I) നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ ജിആർഎപി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ സിങു അതിർത്തിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.
ഏതെല്ലാം വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട്, ഏതെല്ലാം വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്?
ജിആർഎപി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതുക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അനുമതിയുള്ളതും നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതുമായ വാഹനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
അനുമതിയുള്ളവ: BS-VI നിലവാരത്തിലുള്ളവ, സിഎൻജി വാഹനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, കൂടാതെ പ്രത്യേക ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ (ബാധകമായ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി). ആംബുലൻസുകൾ, അഗ്നിശമന വാഹനങ്ങൾ, പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ, മറ്റ് അടിയന്തര സേവന വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
VIDEO | Long queues of vehicles witnessed at the Singhu border ahead of Delhi’s new vehicle restrictions taking effect from November 1 under the Graded Response Action Plan (GRAP). From November 1, the Delhi Traffic Police will enforce vehicle-entry restrictions under the revised Graded Response Action Plan (GRAP). The Commission for Air Quality Management (CAQM) had already invoked Stage I of GRAP from October 21, after air quality slipped into the ‘Poor’ category. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2026
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമായവ: BS-VI നിലവാരത്തിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ, സാധുവായ PUCC (പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത അന്തർസംസ്ഥാന ബസുകൾ, ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രക്കുകൾ, ട്രാക്ടറുകളും 'ജുഗാഡ്' (jugaad) വാഹനങ്ങളും (ബാധകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ), ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചില പ്രത്യേക വാഹനങ്ങൾ
യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്രാനുമതിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക ട്രാഫിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. യാത്രക്കാർക്ക് 011-25844444 / 1095 എന്നീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർമാണ, പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം (നവംബർ 1 മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ)
പൊടി മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി, പൊടിപടലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുറംഭാഗത്തെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുഅടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യന്താപേക്ഷിതമായ പദ്ധതികളെ, ചില പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി, ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, നിർമാണ സൈറ്റുകൾക്കുള്ളിലെ ഫിനിഷിങ് ജോലികൾ, പ്ലംബിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ തുടങ്ങിയവ തുടരാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനായി പൊടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ നിരോധനം (ഡിസംബർ 10 മുതൽ ജനുവരി 20 വരെ)
ശൈത്യകാലത്ത് മലിനീകരണം ഏറ്റവും രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ കാലയളവിൽ പ്രത്യേക അനുമതിയുള്ളവ ഒഴികെ, എല്ലാത്തരം നിർമാണ-പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു.
പാർക്കിങ് ഫീസ് ഇരട്ടിയാക്കുന്നു (നവംബർ 1 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ)
സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, ഡൽഹിയിലെ അംഗീകൃത പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം പാർക്കിങ് ഫീസ് ഇരട്ടിയാക്കി. എന്നാൽ, ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (DMRC) നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഈ നിബന്ധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഫീസുകളിൽ 50% ഹാജർ; 'വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി' (Work from Home) (നവംബർ 1 മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ)
സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഹാജർ പരമാവധി 50% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാർ 'വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി' (Work from Home) ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണം. അടിയന്തര സേവനങ്ങളെയും അവശ്യ സേവനങ്ങളെയും ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഫീസ് സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം
ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി, ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (MCD) ഓഫിസുകൾ രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5:00 വരെയും ഡൽഹി സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ രാവിലെ 10:00 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6:30 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.
കർശനമായ നടപ്പാക്കലും നിരീക്ഷണവും
നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഭരണകൂടം മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള നിരീക്ഷണ- നടപ്പാക്കൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും പ്രധാന ജങ്ഷനുകളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 'ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ' (ANPR) ക്യാമറകൾ വഴി നിരോധിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.
ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ (ചലാൻ) ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനം വഴി നൽകും. കൂടാതെ, വാഹനങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റേയും ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റേയും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിരത്തുകളിൽ വിന്യസിക്കും. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ, വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
മലിനീകരണ തോത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാർക്ക് ശുദ്ധവായു ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിങ് സിർസ അറിയിച്ചു. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായും കർശനമായും നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗതാഗത വകുപ്പ്, ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ്, ഡൽഹി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി (DPCC), മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ എന്നിവയെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മലിനീകരണം അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ നേരിടുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി പരമ്പരാഗത രീതികളും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. "ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ (ANPR) ക്യാമറകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) അധിഷ്ഠിത 'ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്ററും' (ICCC) ഉപയോഗിച്ച് നഗരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും" രേഖ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ
ഡൽഹി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി (DPCC), മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിവായി മിന്നൽ പരിശോധനകൾ നടത്തും. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ പൊളിച്ചുമാറ്റലുകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഉടൻ തന്നെ 'ജോലി നിർത്തിവെക്കാനുള്ള' (stop-work) നോട്ടീസ് നൽകുകയും വലിയ തുക പിഴയായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം സീൽ ചെയ്യാനും നടപടിയുണ്ടാകും.
എഐ അധിഷ്ഠിത ICCC വഴിയുള്ള നിരീക്ഷണം
മുഴുവൻ സംവിധാനത്തെയും തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 'ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ' (ICCC) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ, ട്രാഫിക് പിഴകൾ, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിർമാണ സൈറ്റുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇത് ഡിജിറ്റലായി നിരീക്ഷിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചട്ടലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ആ പ്രദേശത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തിന് അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും.
Also Read: വോട്ട് ചോരി’ വിവാദം; പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഡൽഹി പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ റോത്തക്കിൽ പ്രതിരോധ മാർച്ചുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ