ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോണ്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്;സന്ദര്‍ശനം നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി, എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും

ഇന്ത്യ ഫ്രഞ്ച് ബന്ധം ദൃഢമാക്കാന്‍ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോണ്‍ മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുമ്പാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച. നവീകരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗവേഷണം, എന്നിവയാണ് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയിലെ മുഖ്യാ വിഷയങ്ങള്‍.

File Photo: Prime Minister Narendra Modi with French President Emmanuel Macron (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 15, 2026 at 4:04 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോൺ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഇന്ത്യ - ഫ്രഞ്ച് ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദര്‍ശനം.

സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 17 ന് മുംബൈയിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയില്‍ മാക്രോണ്‍ പങ്കെടുക്കും.

ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം മുംബൈയില്‍ വച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ധാരണാപത്രങ്ങൾ കൈമാറുകയും വാര്‍ത്തക്കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നവീകരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗവേഷണം, എന്നിവ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയിലെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങളാകും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹോട്ടൽ താജ്‌മഹൽ പാലസ് ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ഇന്നൊവേഷൻ ഫോറത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. തുടർന്ന് ഗേറ്റ്‌വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇയറിൻ്റെ ഓര്‍മ പുതുക്കല്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 19 വരെയാണ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും പ്രഥമ വനിത ബ്രിജിറ്റ് മാക്രോണും ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. മുംബൈയും ഡൽഹിയും സന്ദർശിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോണിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കി സഹകരണത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇത് ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ ദൃഢമാക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോൺ ഉഭയകക്ഷി ഇടപെടലുകൾക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് എംബസി എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു. " പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോൺ ഉഭയകക്ഷി ഇടപെടലുകൾക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ന്യൂഡൽഹിയും പാരീസും തമ്മിലുള്ള വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന അധ്യായം അടയാളപ്പെടുത്തും" ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാക്രോണിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സന്ദർശനം. പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, സിവിൽ ആണവോർജം, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റം എന്നിവയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കൈകോര്‍ക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസി പറയുന്നതനുസരിച്ച് 2018-ൽ പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോണിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഫ്രാൻസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആഗോള എഐ ഉച്ചകോടിയായ ഇന്ത്യ-എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടി ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ നടക്കും.

ആളുകൾ ഗ്രഹം, പുരോഗതി എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന ആശയങ്ങളിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ "ചക്രങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് പ്രധാന വിഷയങ്ങള ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുംമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു.

