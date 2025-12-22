ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സ്പെയർപാർട്ട്സുകള്, ഒറിജിനലിനെ വെല്ലും വ്യാജൻ; പ്രീമിയം സാംസങ് മൊബൈലുമായി തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയിൽ
സൈബർ, ടെലികോം സംബന്ധമായ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഘം പിടിയിലായത്.
Published : December 22, 2025 at 12:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വ്യാജ പ്രീമിയം സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുമായി തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയിൽ. ഡൽഹിയിലെ കരോൾ ബാഗ് പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് നാലുപേർ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്. സൈബർ, ടെലികോം സംബന്ധമായ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഘം പിടിയിലായത്.
ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സ്പെയർ പാർട്സുകളും ആക്സസറികളും ഉപയോഗിച്ച് സാംസങ് ഫോൾഡ്, ഫ്ലിപ്പ് മോഡലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, വ്യാജ IMEI നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഫോണുകൾ യഥാർഥ ബ്രാൻഡഡ് സാംസങ് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളായി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുക എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങള്. ഡിസംബർ 13 ന് കരോൾ ബാഗിലെ ബീഡോൺപുരയിലെ ഒരു കടയിൽ പഴയ മദർബോർഡുകളും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മൊബൈൽ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രീമിയം സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി വിൽപന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാഫിന് വിവരം ലഭിച്ചു.
സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം രൂപികരിച്ചു. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ കരോൾ ബാഗിലെ ബീഡോൻപൂരിലുള്ള കടയിൽ രാത്രിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും നാല് പേരെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കളുടെ കൈവശം വയ്ക്കൽ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികൾ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ മറുപടി ഒന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പരിശോധനയിൽ അസംബൾ ചെയ്തതും ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ 512 ഹൈ-എൻഡ് സാംസങ് പ്രീമിയം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 124 മദർബോർഡുകൾ, 138 മൊബൈൽ ബാറ്ററികൾ, മൊബൈൽ ബോക്സുകൾ, 459 വ്യാജ IMEI സ്റ്റിക്കറുകൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ യു/എസ് 42(3)(സി) / 42(3)(എഫ്) & 318(4) / 212 ബിഎൻഎസ് എന്നിവ പ്രകാരം നാല് പേർക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ പ്രീമിയം മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണ, വിൽപ്പന റാക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ പിടികൂടാൻ അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
മദർബോർഡുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ, ക്യാമറകൾ, ബാക്ക് ഗ്ലാസ്, ബോഡി ഫ്രെയിമുകൾ, വ്യാജ IMEI സ്റ്റിക്കറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സാംസങ് മൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്സ് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. 35,000 മുതൽ 40,000 വരെ വിലക്കാണ് വ്യാജ ഫോണുകൾ പുതിയ സാംസങ് ഹാൻഡ് സെറ്റുകളായി ഇവർ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റത്.
