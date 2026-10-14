റാഞ്ചല് ഭീഷണി; ഫ്രാങ്ക്ഫര്ട്ട്-ഡല്ഹി എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം ജയ്പൂരില് അടിയന്തര ലാന്ഡിങ് നടത്തി
ഇന്ന് രാവിലെ 9.35നാണ് AI2030 വിമാനമാണ് ജയ്പൂര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് തിരിച്ചിറക്കിയത്.
Published : October 14, 2026 at 1:42 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: റാഞ്ചല് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ ജര്മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫര്ട്ടില് നിന്നും ഡല്ഹിയില്ലേക്ക് വരികയായിരുന്നു എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി ജയ്പൂരിലിറക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ 9.35നാണ് AI2030 വിമാനമാണ് ജയ്പൂര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് തിരിച്ചിറക്കിയത്. 306 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. യാത്രികര് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു.
ബോയിങ് 787-9 വിമാനമായ AI 2030 സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കായി പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 'ഐസൊലേഷൻ ബേ'യിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തതായി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്തിലെ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ വഴി റാഞ്ചല് ഭീഷണി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പൈലറ്റ്-ഇൻ-കമാൻഡ് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ (എടിഎസ്) സ്വീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് വിമാനം ജയ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തില് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മാത്രമല്ല വിമാനത്തിന് ക്ലിയറന്സ് നല്കിയതായും ജയ്പൂരില് നിന്നും ഉടന് വിമാനം പറന്നുയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഡിജിസിഎ വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടര്ന്നാണ് വിമാനം അടിയന്തര ലാന്ഡിങ് നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. 'ബോംബ് ഭീഷണി റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫര്ട്ടില് നിന്നും ഡല്ഹിയിലേക്ക് പറന്നുയര്ന്ന വിമാനം ജയ്പൂരിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് ഇറക്കിയതെന്ന്' മാൽവിയ നഗർ അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ശിവ് ദയാൽ പറഞ്ഞു.
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ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം വിമാനം പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ച ഐസൊലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടത്തിൽ പൈലറ്റുമാരെയും യാത്രക്കാരെയും ഘട്ടംഘട്ടമായി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി.
എടിഎസ്, വിമാനത്താവള സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എന്നിവര് സുരക്ഷാ നടപടികളില് പങ്കെടുത്തു. പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാരെയും അവരുടെ ലഗേജുകളെയും സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്തു.
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